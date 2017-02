NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

Anna Maria Magaldi "va buscar el protagonisme que no li pertanyia", diu Ernest Sant, company del jove que va anar a parlar amb la fiscal en cap de Barcelona a la sortida del judici del 9-N. Sant, i una vintena més de persones estaven darrere de les tanques del davant del Palau de Justícia divendres per donar suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Sant ja va explicar els fets a El Nacional, però avui ha tornat a sortir en defensa del seu company, després de sentir les declaracions d'Anna Maria Magaldi als mitjans de comunicació on assegura que li va dir a crits "'tu ets la Fiscalia, tu ens condemnes per posar les urnes, quina vergonya'”.

Tant el jove implicat en la conversa, com Ernest Sant, i els testimonis de El Nacional que van veure els fets, corroboren que no hi va haver crits ni cap tipus de tensió. Tot el contrari del que ha relatat avui la fiscal en cap de Barcelona. "S'ha muntat una pel·lícula", diu Sant, que explica que no estaven "allà per ella", de fet, alguns ni tan sols sabien qui era, perquè no havien vist cap imatge del judici, asseguren.

Repliquen la fiscal en el sentit que en la seva baixada d'escales fumant "semblava que se n'estava enfotent" i que "cridava l'atenció cap al grup perquè reaccionés". Mantenen que van cantar les mateixes consignes que es van cantar dilluns en la concentració de 40.000 persones. Admeten que sí que van dir "fora, fora, fora, la justícia espanyola", però també remarquen que les imatges que han sortit del moment de la sortida, deslegitimen la versió crispada de la Fiscalia. També recorden que tal com s'havia muntat el dispositiu de seguretat, la zona era el lloc "menys agressiu i més segur" de l'entorn. Per primer cop els Mossos van tancar les voreres de davant del Palau de Justícia. Els manifestants estaven a l'altra banda del carrer, a més de 6 metres. Qüestionen, per tant, que Magaldi sentís amb claredat els presumptes insults. "Mentre ella camina es va allunyant i no pot escoltar certes consignes", diu Ernest Sant. No descarten, però, que algun dels concentrats li digués alguna cosa que la molestés, però neguen els insults directament contra ella, perquè la majoria de persones no sabien qui era la fiscal i cridaven a tothom que sortia per la porta del Palau de Justícia.

Informa:ELNACIONAL.CAT (14-2-2017)