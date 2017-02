NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

"L’imperi de la llei. La seva llei. Vostè diu que complir-la és no ser exòtic, jo crec que és ser indecent", ha respost el diputat d'ERC, Gabriel Rufián, al president del govern, Mariano Rajoy, durant la sessió de control al Congrés sobre el compliment de la legalitat vigent, com li argumentava Rajoy, un cop més. El republicà citava tot seguit un conjunt de casos on hauria hagut impunitat, "i no passa res", repetia un cop i altre, a diferència del moviment sobiranista, i en al·lusió al judici del 9-N o els actes del Tribunal Constitucional. El president, encès, deia: "Quan l'escolto a vostè penso que en política no hi ha absurd impossible, senyor Rufián".

El representant d'ERC havia començat amb una pregunta "senzilla": "Està vostè d'acord amb la judicialització del procés català? Està vostè d'acord que una urna et porti a un jutjat i un micròfon, al despatx d'un ministeri?". Rajoy reblava que una qüestió era el debat polític, i l'altre el legal, on no era estrany fer complir les lleis a través de l'aplicació de la justícia. "A tots els països democràtics es respecta. És bo que així sigui i no és ser exòtic". "Si hem de diferenciar entre persones subjectes a la llei, i no subjectes a la llei, tindrem un problema", exposava davant de la cambra baixa.

"Està d'acord que 'condes duque de Olivares' conspirin des d'un despatx? Que l'assassí de Guillem Agulló es presenti a les eleccions? I no passa res. Que paguem sous de Rato? I no passa res. Amb la llei que permet tirar pilotes a refugiats que moren al mar? Que un poble disposat a acollir a cent mil refugiats no ho puguin fer, per misèria moral del govern central, que no li deixa? Està d'acord amb una llei que persegueix Carme Forcadell i no ultres?", etzibava Rufián. "No hi ha llei per sobre de la decència, i la democràcia és imparable. Ens veiem a les urnes, senyor Rajoy", tancava.

El president espanyol gairebé ni s'ha exaltat en la resposta. "Li explicaré algunes coses que tots sabem, però no em queda més remei d’explicar. Al nostre país no es persegueix ningú per les seves idees. Allò que no hi ha al nostre país és impunitat. És l’ABC de la democràcia", deia. L'enfrontament ha culminat quan el republicà ensenyava les pàgines del diari La Razón, on es delatava 33 jutges sobiranistes, entre ells, l'exsenador i jutge inhabilitat, Santiago Vidal. El president ni ha acabat la resposta, i li ha retret que tragués "un paper per cridar l’atenció i mostrar l’absurd de la política que tenim quan no té raó".

