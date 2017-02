NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

El president de la Generalitat i la diputada Anna Gabriel, en un dinar informatiu, posen de manifest que un dels debats sobre el contingut de la consulta versarà sobre si es pregunta per un Estat o per una República

Gabriel descarta negociar res amb l'Estat i els avisa que no es molestin a fer cap proposta fiscal a Catalunya

Els anticapitalistes reclamen una signatura "poc presidencialista" del decret de convocatòria

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha carregat contra l'Estat espanyol per "flirtejar" amb els "confins" de les "costures democràtiques" per estar-se plantejant mesures coercitives per frenar el procés. Pel que fa a les paraules de Soraya Sáenz de Santamaría, que aposta per interlocutar amb Catalunya saltant-se la Generalitat, ha destacat que això seria "inconstitucional". Malgrat això, Puigdemont ha reiterat que la voluntat del Govern és negociar amb el govern espanyol la possibilitat de celebrar un referèndum. "Espero que no s'estigui realitzant cap negociació amb l'Estat que no coneguem", l'ha advertit Anna Gabriel, diputada de la CUP, amb qui ha compartit un dinar informatiu organitzat pel diari El Punt Avui moderat pel seu director, Xevi Xirgo. En tot cas, el president ha destacat que el Govern està preparat per fer un referèndum amb una pregunta "clara i binària". El dubte és si es qüestionarà per un Estat o una República.

El dirigent nacionalista ha destacat que les relacions amb els anticapitalistes són "lleials", però s'ha posat de manifest que picar la porta de Madrid no genera consens entre Junts pel Sí i els anticapitalistes. "A mi, la situació no em fa feliç", ha recordat Puigdemont, que ha instat el govern espanyol a "jugar el partit", mentre que Gabriel ha instat les institucions de l'Estat a no presentar cap oferta de tipus fiscal perquè el sobiranisme ja no es troba en aquest estadi. "En el moment en què l'Estat digui que vol parlar amb Catalunya de com votar, tenim el deure de seure i explorar les oportunitats. Però mai han tingut aquesta actitud davant d'un repte així", ha ressaltat.

"Hem de ser molt prudents amb l'esperança", ha apuntat Puigdemont, que ha situat el PP "sense alternativa" després de l'enfonsament del PSOE. "Mai hem volgut pidolar res a l'Estat", ha determinat Gabriel, que ha demana tposar la data del referèndum "en funció de l'estratègia". Això vol dir tenim en compte les "amenaces i coaccions" de l'Estat, però també buscar un lloc al calendari que permeti la màxima participació possible. "El que nosaltres instem és que la signatura [del decret de convocatòria] sigui el menys presidencialista possible", ha determinat la diputada.

