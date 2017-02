NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

L’ACB es vanta de “pluralitat lingüística” mentre ignora el català en la Copa del Rei de bàsquet

Un equip de fora de l'Estat espanyol, l'Andorra, disputarà la competició, però l'organització no té previst cap singularitat amb l'idioma oficial del país

La Copa del Rei de bàsquet aixeca el teló avui amb una novetat que només té un precedent en la història de la competició: un dels equips que hi participarà no és de l’Estat espanyol. El conjunt és el Morabanc Andorra, del ‘país dels Pirineus’, l’idioma oficial únic del qual és el català. La circumstància, però, ha estat ignorada per l’organitzador de l’esdeveniment, l’ACB, que ha assegurat a directe!cat que es limitarà a fer les comunicacions de megafonia al pavelló en castellà i basc –la Copa del Rei se celebra enguany a Vitòria–. Malgrat l’absència d’un gest de cara a l’afició andorrana, fonts de l’organització diuen que “a la Copa del Rei, així com a la Lliga, es respecta la pluralitat lingüística”.

El Bàsquet Club Andorra, que jugarà avui els quarts de final amb el Reial Madrid, ha explicat a aquest diari que no han requerit a l’organització cap gest amb el català i que accepten les decisions de l’ACB. No obstant això, fonts del conjunt afirmen que haurien acollit “encantats” la inclusió del català entre les llengües de la competició. També recorden que la megafonia del seu pavelló i les seves comunicacions sí que De fet, l’Andorra no és l’únic equip d’un territori de parla catalana que disputarà la competició: el Futbol Club Barcelona Lassa i el València Basket també la jugaran, és a dir, tres dels vuit participants. En el cas dels conjunts barceloní i valencià, però, l’organització es pot escudar en què el castellà també és oficial als territoris, però no així en el cas de l’Andorra. Així, els 200 aficionats que es desplaçaran a Vitòria des del país pirinenc no tindran la megafonia en el seu idioma oficial, tot i que amb tota probabilitat això no serà un impediment per donar suport al seu equip. “I si donem la campanada contra el Madrid”, en serem molts més per la semifinal dissabte”, adverteixen fonts de l’entitat.

Informa:DIRECTE.CAT (16-2-2016)

N.de la R.

LACB és una de les associacions més nefastes pel que fa al català.I sabeu per què?´La resposta és molt senzilla: és a mans de gent catalana i té la seu a Barcelonma. No hi ha pitjor cosa que uns catalans al servei d'Espanya i més si l'entitat té la seu a Barcelona. Contínuament s'han de fer perdonar que són catalans. Ni tan sols tenen en català la pàgina web oficial tot i que se li havia ofert a cost zero per part d'uns afeccionats de Badalona.Van prohibir també que els jugadors catalans responguessin en català a les preguntes dels periodistes a Barcelona. Gràcies al futbol s'ha suavitzat la situació. Des de sempre han separat el català dels valencià en les informacions sobre les transmissions .En fi, autoodi pur. Espanya paga. Això sí,la seu a Barcelona deu proporcionar alguns llocs de treball. Això no és pas poc,oi? Vendre's la lengua per quatre euros.