NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament s'han conjurat per deixar clar que no pensen fer ni un pas enrere davant l'amenaça llançada pel Tribunal Constitucional de ser encausats per haver permès que els diputats votessin resolucions sobre el referèndum al debat de política general. Tots ells han deixat clar que "junts en la diversitat" no pensen convertir-se en "censors" d'un govern espanyol que, en paraules de Forcadell, és "incapaç de resoldre políticament" el conflicte amb Catalunya.

Forcadell ha alertat que els reiterats episodis de "judicialitzció" de la política no afecten només l'independentisme, sinó s'ha d'entendre que està "en joc la democràcia". La prova més evident és, justament, que no tots els membres de la Mesa assenyalats aposten per la independència. I és que entre els membres de la Mesa assenyalats hi ha el vicepresident primer, Lluís Corominas; i les secretàries Anna Simó i Ramona Barrufet, tots tres de Junts pel Sí. Però també hi ha Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot i membre d'EUiA, que ha argumentat per què tornaria a permetre el debat i la votació de les resolucions del referèndum: "Tothom sap que jo no sóc independentista, però si ho fos hauria de poder expressar al Parlament aquesta idea política".

La presidenta del Parlament ha explicat que el TC, fent seus els arguments de l'Advocacia de l'Estat i de la Fiscalia, els diu que al debat de política general "no es podia parlar d'independentisme" i que era obligació de la Mesa dir tant al president com als parlamentaris de què es podia parlar i de què no. "No ho vam fer i no ho farem", ha etzibat.

El TC defensa la suspensió del referèndum: "No hi ha més legitimitat que la legalitat constitucional"

La interlocutòria del Tribunal Constitucional (TC) que s'ha fet pública aquest dijous argumenta la decisió d'anul·lar la proposta de resolució sobre el referèndum unilateral i el procés constituent assegurant que "no hi ha més legitimitat que la legalitat constitucional". En el text, l'alt tribunal defensa que la resolució del Parlament té "efectes polítics i jurídics" i que el seu contingut és "objectivament contrari" a la Constitució. Concretament les resolucions anul·lades són de la 1 a la 9, que fan referència a convocar un referèndum encara que no hi hagi acord amb l'Estat, i de la 13 a la 16 sobre el procés constituent.

La interlocutòria constata que el Parlament ha desatès les "reiterades advertències" del tribunal i creu que la cambra catalana té una "antijurídica voluntat" de continuar el procés constituent "al marge de l'ordenament constitucional i sense supeditar-se a les institucions de l'Estat espanyol".

Informa:NACIODIGITAL.CAT (16-2-2017)