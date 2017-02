NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha acusat aquest dijous "determinats estaments de l'Estat espanyol" d'intentar presentar la situació a Catalunya com una cosa que tendeix a la violència i ho fan, ha dit, per crear "un marc mental" que justifiqui la intervenció de l'Estat. En declaracions als mitjans prèvies a una conferència sobre Catalunya a la Universitat Autònoma de Madrid, Mas ha comentat que, afortunadament, hi haurà una comissió d'investigació al Congrés que "traurà a la llum" que determinats estaments del Govern espanyol i de l'Estat estaven "d'acord amb una guerra bruta cometent il·legalitats" amb l'únic propòsit de perseguir la sobirania catalana.

Mas, que ha arribat a la Universitat Autònoma acompanyat del portaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs, ha insistit que el Govern de Mariano Rajoy està preparant el "caldo de cultiu" a Catalunya per poder intervenir i aquí, ha dit, "menteixen" perquè el sobiranisme català s'ha expressat amb un to cívic i absolutament pacífic. "Si alguna cosa té aquest procés sobiranista –ha subratllat– és que aspira a la llibertat que coarta contínuament l'Estat espanyol amb les seves amenaces i la seva guerra bruta". "Una guerra bruta que jo he patit directament", ha puntualitzat.

L'expresident de la Generalitat ha insistit que el Govern espanyol el que busca és eliminar políticament els qui defensen aquestes idees, i ha reiterat que "s'estan cometent il·legalitats molt grosses".

En aquest marc universitari, Mas ha considerat que el missatge principal avui és que Rajoy no vol resoldre el problema de Catalunya, "però pot". "És completament insòlit", ha dit, que un president del Govern reconegui que el principal problema polític que té Espanya és Catalunya "i no faci absolutament res" per intentar resoldre-ho "sabent, com sap, que el 80% de la societat catalana, estigui o no a favor de la independència, vol i exigeix un referèndum".

Si un 80% de gent no és suficient perquè Rajoy comenci a escoltar i a dialogar seriosament, no només de façana, "què més cal fer?", s'ha preguntat. Al seu parer, el que està fent Rajoy és agreujar "encara més" una situació que podria tenir sortida, fins i tot pactada.

Per Mas, en el tema de la sobirania catalana "els tribunals sobren completament" i ha qualificat d'"immens error" que el PP i el Govern espanyol, en lloc de fer política, es dediquin únicament a utilitzar els tribunals i a pressionar la Fiscalia, moltes vegades, perquè actuï.

Segons l'expresident, això és un vergonya i tot ve del fet que "no saben què fer amb Catalunya, ni tenen una idea de com seduir la gent, i simplement van amb el to imperialista i amenaçador de l'ordeno y mando". A més, ha recordat que el PP i el Govern d'Espanya no han aconseguit reduir "gens ni mica" el suport de Catalunya al referèndum, ni tampoc a la sobirania.

Respecte al fet que el Govern espanyol hagi dit que buscarà altres interlocutors que no siguin la Generalitat, Mas ha remarcat que en això "també s'equivoquen", ja que si realment tenen un tarannà democràtic, "haurien de respectar el vot de la gent".

En les seves declaracions prèvies a la conferència que es va impartir dins del màster en Governança i Drets Humans a la Facultat de Dret de l'Autònoma, Mas ha explicat que la seva intervenció era una oportunitat per explicar la situació que viu Catalunya en aquests moments i incardinar tot això en un procés obert, d'integració europea. També és una oportunitat, ha dit, per explicar la situació que viu Catalunya i la seva relació amb l'Estat espanyol, i reflexionar sobre les possibles sortides.

Després de les declaracions als mitjans, una universitària de quart any del doble grau de Dret i Polítiques ha abordat l'expresident i li ha suggerit millorar el clima de diàleg amb el Govern espanyol, i Mas ha respost que el que cal fer és "coneixe's i respectar-se".

A més d'Homs, han acompanyat l'expresident el delegat de Govern de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, i el senador Josep Lluís Cleries, entre d'altres.

Informa:ELPAIS.CAT (16-2-2017)