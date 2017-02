NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

El diputat de Junts pel Sí Lluís Llach i la membre de Podem Gemma Galdón han coincidit avui a la tertúlia d’El Món a RAC-1. Galdón ha atact Llach, a qui ha retret que ‘hagués canviat’ pel fet de defensar el projecte polític de Junts pel Sí. Després d’una discussió, Llach li ha acabat etzibant: ‘‘Abans que vostè nasqués jo ja era antipujolista’

Gemma Gadón: Em produeix bastanta alarma que algú escollit pel poble per a defensar idees i defensar programes digui no, jo sóc aquí per fer de ‘florero’. Em sembla que és una banalització de la política que no em sembla bé, que és una caricatura. En aquest país molta gent ha lluitat perquè poguéssim votar persones que fessin progames polítics i no de ‘floreros’. Em sorprèn que censurin el discurs de Jordi Évole quan al seu partit són capaços de dir un dia en un concert ‘volem acollir’ i l’endemà dir a l’Ada Colau que tingui una política policíaca dura amb els venedors ambulants. Em sorprèn que el sorprengui que hi hagi gent que vulgui denunciar les contradiccions flagrants i moltes vegades insultants del govern. Hi ha gent que també veu les portes giratòries del govern, que no és normal que col·loquin el cantant dels Sírex a l’Ajuntament de Barcelona sense tenir cap mena de responsabilitat ni cap feina. També ems esgarrifa que al judici del 9-N totes les persones que van intervenir hagin estat promocionades des del 9-N. D’on ve aquesta ceguera autoimposada?

Lluís Llach: Bon dia! Crec que valores poc la feina d’un ‘florero’, que pot tenir molta utilitat. Em sento molt útil dins del parlament, sóc a la direcció del grup parlamentari, que no és un partit. Participo dins en totes les conspiracions que hi ha d’haver dins d’un parlament i ho he fet tant bé com he pogut.

G.G: Per tant no és un ‘florero’.

Ll.Ll: I tant que en sóc. Perquè a mi se m’ha escollit pel que represento. I dins d’una habitació en què s’ha de discutir durant dos mesos plans de xoc, etc.. si hi fa una bona flaire i hi ha referències amistoses de la gent, doncs pot fer una bona feina. Estic orgullós d ser un ‘florero’ i el reivindico. D’altra banda, jo tinc un objectiu que és participar en un projecte polític durant un any i mig. He renunciat a moltes coses per aconseguir un objectiu que és la independència. Com que potser per a vostè aquest objectiu no és vàlid, entenc les crítiques i les entomo. Jo he votat contra la proposta que les escoles deixin de ser de l’Opus. I se m’ha posat molt malament. Continuar amb escoles de l’opus significava pagar 140 milions en un pressupost de 800 milions per a qüestions social. I no em va donar la gana. Vaig pensar que ja ho faríem quan s’acabés el contracte o quan siguem independents. De contradiccions, totes les que vulgui. Però jo em poso en un objectiu molt precís i miro de ser el més honest possible.

Informa:VILAWEB.CAT (16-2-2017)