NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

‘Keep Calm and Carry On'

Xevi Xirgo - Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

“Aquesta és també una guerra de nervis. I perdrà qui els perdi "

Uns quants anys després que a Catalunya es posés de moda el famós Keep Calm que en aquest país vam fer servir per demanar tranquil·litat davant algunes andanades que ens venien del govern de l'Estat, com la llei Wert o allò que donaríem voltes eternament per l'espai sideral, a mi em sembla que ara més que mai l'hauríem de tornar a rescatar. De fet, posats a copiar, que és el que vàrem fer en un moment determinat amb el Keep Calm, gairebé que podríem rescatar els tres lemes que hi havia en els cartells de propaganda del govern britànic l'any 1939 per tranquil·litzar la població davant d'una hipotètica invasió nazi. Keep Calm and Carry On (“Mantingueu la calma i tireu endavant”); Freedom Is In Peril. Defend IT With All Your Might (“La llibertat està en perill. Defensa-la amb tot el que puguis”) i Your Courage, Your Cheerfulness, Your Resolution Will Bring Us Victory (El teu coratge, la teva alegria, la teva resolució, ens portarà a la victòria), deien els tres eslògans que anys més tard han servit per a un munt de campanyes publicitàries de tot tipus. Els podríem incorporar tots, però jo em quedo amb el Keep Calm and Carry On del primer cartell. Toca calma. Ara més que mai. L'error més greu que ara podríem cometre és perdre els nervis i caure en la provocació. Bé sigui d'una fiscal Magaldi que es posa nerviosa tota sola, bé sigui d'una vicepresidenta del govern espanyol que amenaça veladament amb substituir Carles Puigdemont per Enric Millo. “No ens deixem endur per les provocacions que vindran, perquè això ens portaria a la derrota”, deia dimecres Puigdemont en l'acte que aquest diari va organitzar amb ell i Anna Gabriel a El Born.

És exactament on som. En el moment aquell en què la tensió (que evidentment hi és i anirà a més) pot fer perdre la paciència a alguns, Keep Calm. Perquè això és probablement el que pretenen, que perdem la calma. Perquè continuen sense entendre com més de dos milions de persones voten pel 9N o es manifesten fent una V baixa i no hi ha ni una trista paperera ni un simple vidre trencat. I aquesta és la nostra arma. De provocacions en vindran més, i probablement més grans. I com que aquesta és també una guerra de nervis, del que es tracta és de no perdre'ls. Menys que mai. Kepp Calm.

Informa:ELPUNTPUNTAVUI.CAT(17-2-2017)