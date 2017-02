NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

" Espero que les repostes vinguin de la gent, d'una forma pacífica, és clar, és la línia que marco", ha assegurat Marta Pascal, coordinadora general del PDCat, quan ha estat interrogada aquest vespre, a Londres, sobre la necessitat de dur a terme una revolta pacífica, manifestacions massives als carrers o actes com la insubmissió fiscal per celebrar el referèndum si l'Estat espanyol el veta. La resposta des de Catalunya, però, hauria de ser "unitària", de tots els partits, ha afegit Pascal. Si més no, de tots els que volen el referèndum.

El mateix dia en què Artur Mas, president del PDCat, ha anat a Madrid a propagar la paraula independentista –havia estat convidat a una classe a la Universitat Autònoma de Madrid–, Pascal ha aterrat en un hipotètic terreny neutral per donar a conèixer els ets i uts del procés davant d'una audiència no massa nombrosa, aplegada en una de les aules de la London School of Economics. El diputat Gabriel Rufian, per exemple, en va tenir més en la visita que va fer durant el pont del 6-8 de decembre de l'any passat.

Pascal, que ha parlat tota l'estona en anglès, no ha refusat utilitzar alguns dels llocs comuns que envolten el procés. " El govern de Catalunya està treballant per fer el referéndum", ha començat dient, abans d'oferir una síntesi de les relacions historiques entre Catalunya i Espanya des de 1714 fins a pràcticament el judici que s'ha dut a terme a Barcelona, la setmana passada, contra Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Educació Irene Rigau.

Els obstacles que posa el Tribunal Constitucional, o d'altres que podria arribar a posar l'executiu que presideix Mariano Rajoy, no semblen espantar gens l'independentisme, per bé que encara no gosa inclinar-se per pronunciar la paraula desobediència. Amb tot, com ja s'ha apuntat, i com també va insinuar Artur Mas en els dies previs a la celebració del judici, Pascal ha deixat en mans de la gent la possibilitat real i última de què el referèndum es pugui celebrar, sempre que Madrid compleixi les seves amenaces de prohibició.

I tot i això, la coordinadora ha tornar a repetir que "estem asseguts a la taula" en espera que l'Estat s'ho repensi i segui a negociar. "Però ells pensen que no és possible [permetre votar els catalans] perquè no està escrit a la constitució". Al llarg del vespre, però, ha deixat clar en repetides ocasions que no confia gens en que Madrid faci cap oferta que pugui fer minvar el desig pel referèndum.

Pascal també ha establert una comparació lògica entre el que va tenir lloc al Regne Unit, que va permetre la celebració d'un plebiscit d'independència d'Escocia el 2014, i l'anomalia que suposa "que a l'Estat espanyol es permeti votar a partits independentistes, però que, a la pràctica, no puguin dur a terme el seu mandat democràtic. Ni tan sols podem parlar-ne". I com a exemple de les restriccions a la democràcia, la número 3 del PDCat va destacar l'advertiment a tota la mesa del Parlament que ahir va tornar a llançar el Constitucional per haver debatut sobre la possibilitat de fer un referèndum.

Qüetions claus

En el torn de preguntes, Marta Pascal ha enfrontat algunes qüestions clau. ¿Com fer participar als partidaris del no a la independència en una consulta que se sap, d'entrada, que l'Estat farà tot el possible perquè no tingui lloc? "I si és bloquejat, pot confirmar que es farà?", se li ha demanat encara. "'Es el compromís del president i del vicepresident de la Generalitat. Logísticament estem en condicions de poder-lo fer", ha dit. En qualsevol cas, "si podem organitzar el referèndum, crec que el No hi participarà", ha expressat també. El recurs a la legalitat catalana ha estat un altre dels arguments a què s'ha referit la coordinadora del PDCat per convèncer l'audiència de les possibilitats reals de dur-lo a terme. El que sí ha descartat és el recurs a qualsevol tipus de violència –més enllà de la judicial o de la guerra bruta que suposa l'Operació Catalunya– per part de l'Estat. "No hi té lloc en l'Europa actual", ha afirmat.

Una altra de les preguntes claus ha estat un escenari en què l'independentisme no sembla haver encara posat decididament el focus, potser més preocupat per la possibilitat de celebrar el referéndum que no pas per fer campanya a favor del sí: " I si perdem el referèndum?", se li ha plantejat. "Estic convençuda que el podem guanyar, però el que és clar és que el govern ha de treballar per convèncer encara més gent". " Democràcia, és la millor manera que tinc per definir el que estem fent a Catalunya", va reblar Pascal, que dubta de l'existència de cap pla per al futur d'Espanya mentre que té clar que Catalunya el té, encara que no es desvetllin totes i cadascuna de les etapes des d'ara i fins al referèndum.

Informa:ARA.CAT (17-2-2017)