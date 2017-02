NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

Junts pel Sí i la CUP carreguen contra l'absolució dels delictes fiscals de la infanta Cristina i destaquen que el prestigi els tribunals estatals està al nivell de "països subdesenvolupats"

Denuncien que la justícia no és igual per a tothom, mentre Ciutadans els retreu el cas Pujol i el cas Palau

El sobiranisme ha rebut amb fortes crítiques la sentència del cas Nóos, que envia Iñaki Urdangarin a la presó amb una condemna de 6 anys i tres mesos però absol la seva dona, la infanta Cristina, dels dos delictes fiscals pels quals se l'investigava. "Aquest és un dels finals del règim del 1978", ha apuntat Roger Torrent, portaveu parlamentari adjunt de Junts pel Sí, en una taula política organitzada a TV3. Joan Garriga, de la CUP, ha assenyalat que la justícia "no és igual per a tothom", i ha criticat que no hi ha "la mateixa vara de mesurar" per a tothom. També han posat de manifest el prestigi al nivell de "països subdesenvolupats" de les institucions judicials estats.

Aquesta visió no ha estat compartida per Ciutadans, que ha esperat a llegir tots els detalls de la sentència per valorar-la. Això sí: ha retret a Junts pel Sí l'existència del cas Pujol i del cas Palau, que es començarà a jutjar a partir de l'1 de març. Esperanza García, diputada del PP, també ha posat damunt la taula el fet que l'ex-president "segueixi caminant pel carrer", en referència al fet que no hagi entrat a presó tot i haver confessat un delicte d'evació fiscal.

Ironia a les xarxes

Els caps de files d'ERC i el PDECat a Madrid, Gabriel Rufián i Francesc Homs, han fet servir la ironia per carregar contra la sentència.

Todo son risas hasta que te acuerdas que la multa a Cristina de Borbón la pagas tú. #CasoNoos

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 17 de febrer de 2017.

Per la seva part, Francesc Homs ha assenyalat que " ara 'te lo afino en el Supremo' i tots a casa "

L'advocat de la infanta, Miquel Roca, ha volgut treure pit de l'absolució pels delictes fiscals, i ha defensat que tots aquells que no van "respectar" la presumpció d'innocència avui han de respectar la decisió dels jutges.

