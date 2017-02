NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

L’ex-president de la Generalitat José Montilla ha recordat a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que en un estat democràtic no es pot incomplir la llei ni desacatar sentències impunement: ‘Ja saps què arribarà si persisteixes a fer cas omís del TC‘.

S’ha referit així en una entrevista d’Europa Press a les dues investigacions contra Forcadell per suposats delictes de prevaricació i desobediència en permetre el debat i votació al parlament de diverses iniciatives a favor del ‘procés constituent’ que, entre altres repercussions, donen llum verda a la celebració d’un referèndum el 2017.

‘Ningú creu que si es fa cas omís de les sentències del TC, no hi haurà encauament?’, s’ha preguntat, i ha defensat que les sentències han d’acatar-se encara que no agradin, com va fer ell mateix el 2010 quan era president i l’alt tribunal va anul·lar part de l’estatut.

Defensa que la presidenta d’un parlament ‘no és lliure de no complir lleis i sentències’ i que si no les comparteix el que ha de fer és treballar per canviar-les, però en cap cas desobeir-les.

Montilla subratlla que acudir als tribunals no és la millor manera per abordar el problema polític entre l’estat espanyol i la Generalitat, i per això es va oferir com a testimoni de la defensa de l’ex-president Artur Mas quan fa dos anys es van admetre a tràmit les querelles contra ell per la consulta del 9 de novembre del 2014: ‘Però llavors no hi havia una manifesta, clara i reiterada voluntat de no obeir els tribunals’.

Aquest motiu sumat al fet que ‘ningú no ha trucat’ per demanar-li que atestés a favor de Mas, han fet que Montilla no hagi participat en el judici pel 9N: assegura que no hagués tingut cap problema a intervenir-hi si li ho haguessin demanat.

Preguntat per la sentència d’aquest judici, ha dit que no s’atreveix a aventurar desenllaços perquè ‘hi ha elements perquè passi una cosa i perquè passi l’altra’, però si que té clar que hi haurà recurs sigui quin sigui el veredicte: ho farà Mas i les ex-conselleres Irene Rigau i Joana Ortega en cas de condemna, o bé ho farà la Fiscalia en cas d’absolució.

Possible inhabilitació



Sobre la possible inhabilitació de Mas, Montilla admet que seria molt preocupant i avisa que una decisió d’aquest tipus ‘pot ser percebuda pels independentistes com una agressió i ser així un element mobilitzador més’ per als sobiranistes.

Precisament sobre les mobilitzacions sobiranistes, Montilla ha criticat la que es va produir davant el TSJC el dia que va començar el judici pel 9N, coincidint amb les declaracions de Mas, Ortega i Rigau: ‘Manifestar-se a la porta d’un tribunal és un acte d’intimidació que no és positiu per a ningú, tampoc per a la imatge de les persones que es jutja’.

Considera que aquella mobilització –a la qual Mas, Ortega i Rigau van arribar a peu i acompanyats pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i diversos consellers– va ser una ‘escenificació legítima perquè no baixi el suflé’ independentista.

Creu que el govern està utilitzant les institucions i fent ‘massa propaganda, i ofereix pocs arguments i promou tòpics: La propaganda està substituint els raonaments i l’anàlisi seriosa, d’una banda i per l’altra’.

També ha lamentat que tant Mas com Puigdemont i Forcadell ‘contraposin legalitat i legitimitat, cosa que no pot fer-se en democràcia’ i que, segons ell, provoca el rebuig de la comunitat internacional.

‘Si truques a països europeus i institucions internacionals i els dius que no compleixes la llei ni acates sentències, quantes portes se t’obren? Cap’, ha sentenciat Montilla.

Evitar el xoc de trens

L’ex-president català confia que s’eviti el xoc de trens institucional a través del diàleg, la negociació i el pacte entre l’estat i la Generalitat: ‘Tots els conflictes acaben en negociació i pacte, i aquest acabarà així també. El problema és que no sabem quan ni el cost que haurà tingut mentrestant’.

Montilla subratlla que bona part de ‘la culpa’ d’haver arribat a aquesta situació és del govern del PP, i assegura que s’està recollint tot el que va sembrar fa uns anys amb el seu recurs contra l’estatut.

Informa:VILAWEB.CAT(17-2-2017)

N.de la R.

Montilla ha estat president de la Generalitat, però la Generalitat no ha passat per ell.Que un expresident de laGeneralitat hagi d'acabar al cementiri d'elefants que és el Senat ja ho diu tot. S'ha convertit en un pobre funcionari que no és pas el mateix que un funcionari pobre. És un col·laboracionista espanyol més embolcallat amb la manta del PSOE. Com vol canviar les lleis si els diputats catalans sempre seran una minoria? Un cop més es demostra que la gent que es diu d'esquerres primer es espanyola. Quina pena!