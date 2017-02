NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

La Unió Europea (UE) està oberta a fer un tracte especial amb Escòcia, segons un informe confidencial del Parlament Europeu que va ser filtrat al diari escocès The National. L'informe, que va ser enviat a la comissió que està preparant la negociació des de Brussel·les, contradiu la versió del govern britànic, que assegura que Escòcia no pot quedar-se al mercat únic quan en surti el Regne Unit.

Relata el text: “Hi ha discussions en aquests territoris [Escòcia, Irlanda del Nord i Gibraltar] per obtenir un estatus diferenciat [...]. Això portaria a una possible sol·licitud diferenciada de la legislació de la UE. Encara més, hi ha petició per part d'aquests territoris per ser escoltats i per acomodar la voluntat de la majoria dels seus ciutadans per quedar-se a la UE.”

Més endavant diu que “aquests afers poden ser plantejats [pel govern britànic] durant la negociació, i les institucions [europees] han d'estar preparades per tractar-los”. En concret, sobre Escòcia, afirma que adopta una posició diferent “pel que fa a la participació en el mercat únic i sobre la lliure circulació de persones”. I recorda que el 62% dels escocesos van votar per continuar formant part de la Unió Europea.

Seriosament

Un portaveu de Michael Russell, el ministre del Brexit escocès, va assenyalar que aquest informe demostra que la UE té “una voluntat real per permetre que [Escòcia] segueixi dins del mercat únic” i que la UE sí que es pren seriosament la proposta que el govern escocès va fer el desembre passat, en la qual demanava continuar tenint accés al mercat únic i permetre la lliure circulació de persones a Escòcia. La primera ministra britànica, Theresa May, no té cap intenció d'acceptar les peticions d'Escòcia, que amenaça de convocar un segon referèndum d'independència si May continua sense escoltar-los.

“Portes obertes”

“Aquest document prova que [els tories] no es poden lliurar i dir que la UE no està preparada per buscar solucions”, afegeix el portaveu. Per la seva part, l'eurodiputat de l'SNP Alyn Smith va declarar que l'informe “demostra que les portes de Brussel·les estan obertes per a Escòcia”.

Tony Blair fa una crida contra el ‘Brexit'

L'ex-primer ministre britànic Tony Blair va iniciar ahir una campanya per revertir el Brexit i va instar els ciutadans britànics a rebel·lar-s'hi. Blair, conegut europeista, va al·legar que els britànics desconeixien les implicacions del Brexit quan van votar el 23 de juny i que tenen dret a un altre referèndum. L'exlíder laborista considera que Theresa May està portant el país “a un penya-segat” i va alertar de l'escalada independentista a Escòcia i del risc de ruptura del Regne Unit si continua per la via del Brexit.

L'ex-primer ministre creu també que la “debilitat” del laborisme va propiciar el Brexit. Les respostes no es van fer esperar. L'exlíder del UKIP Nigel Farage va afirmar que Blair és “un home del passat”, mentre que el ministre d'Exteriors, Boris Johnson, va instar els britànic “a rebel·lar-se i apagar el televisor el proper cop que Blair torni amb la seva campanya condescendent”. El liberaldemòcrata Nick Clegg va declarar que subscrivia cada paraula. El dia 20 de febrer la llei del Brexit arribarà a la Cambra dels Lords i May podria invocar l'article 50 a començament del mes que ve.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (18-2-2017)