NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

Èxit de la manifestació a favor d'acollir refugiats, una mostra de força i de reclam als estats d'Europa on l'independentisme ha tingut un protagonisme destacat amb representants de les entitats més importants de la societat civil independentista, l'Assemblea Nacional Catalana amb el seu president Jordi Sánchez, i Òmnium Cultural amb Jordi Cuixart i una onada d'estelades que certifiquen amb fets la lluita social del procés.

La societat civil independentista no ha fallat en la crida per a la mobilització per col·locar davant del món la disposició clara de Catalunya per acollir refugiats, la portaveu del Govern, Neus Munté, ha manifestat que "som un país preparat, coordinat i mobilitzat per acollir a totes les persones, estem compromesos amb els drets humans. Esperem de la manifestació un clam adreçat als estats per desencallar la situació" un missatge que ha acompanyat Jordi Cuixart, d'Òmnium, que deia sentir una doble sensació de dignitat i solidaritat, "el poble català ha demostrat ser un poble d'acollida" i etzibar contra la Unió Europea i Espanya que "tanquen els ulls" davant una realitat concentra centenars de milers de refugiats que reclamen "viure amb dignitat" per aquest motiu "reclamem un Estat propi perquè podrem ajudar millor en situacions com aquestes". Un discurs similar al de Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional, que ha reclamat la voluntat ferma del poble català per acollir. Segons els organitzadors, hi ha hagut uns 300.000 manifestants que la Guàrdia Urbana ha reduït a 160.000.

La diputada de la CUP, Gabriela Serra, ha avisat, com ho ha fet aquest matí la consellera de Treball, Afers socials i Famílies, Dolors Bassa, que "hem d'estar disposats a desobeir", ja que "no pot ser que dels 4.500 que volem acollir només en tinguem 200" i alertar que "els que tenim a casa no estan en les condicions que es mereixen estar".

Els nacionalistes espanyols es troben en escac, el suport incondicional del Govern i de la societat civil independentista per acollir els refugiats que l'Estat no permet ha provocat que Inés Arrimadas assegurés que la Generalitat es volia aprofitar de la manifestació #VolemAcollir i oblidés la responsabilitat de l'executiu de Rajoy que va rebre el suport de Ciutadans en el ple d'investidura.

Arrimadas

La líder de Ciutadans a Catalunya, visiblement tensa per la contradicció de reclamar el dret de la Generalitat per acollir refugiats i el fet que qui lideri la proclama sigui un govern independentista, ha sortit per petaneres assegurant que a l'executiu de Puigdemont "hi ha membres del Govern que estan clarament intentant aprofitar la situació per alimentar el debat independentista".

Arrimadas, que ha explicat que membres de Ciutadans han participat en la manifestació refugiades a Barcelona, ha volgut matisar que ho han fet "per donar suport als tractats internacionals" però "no a les interpretacions que membres del Govern puguin fer en aquesta qüestió, que de vegades tenen més intenció política que no per arribar al fons del problema".

Informa:DIRECTE.CAT (18-2-2017)