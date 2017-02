NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha revelat en una entrevista al 3/24 l'existència d'una negociació Estat-Generalitat amb trobades i converses constants "a tots els nivells" encara que no es facin públiques. Tot i això, fonts del Govern ha negat al mateix mitjà que aquest intent de trobar un acord s'estigui produint. A més a més, la portaveu de l'executiu català, Neus Munté, ha assegurat que la Generalitat no ha rebut "cap oferta de diàleg ni cap proposta de seure i parlar com a persones civilitzades com en un estat democràtic ha de ser". "L'únic que rebem són amenaces d'inhabilitació i que el diàleg s'ha de limitar a parlar del que ells volen", ha reblat des de Lleida.

Tot i això, segons Millo, "les converses, les trobades, es produeixen, i de vegades són públiques però no sempre. De fet, perquè les coses es puguin parlar amb la serenitat que requereixen, fer-les públiques ho dificulta", ha explicat. I ha concretat que aquestes reunions s'han dut a terme, per exemple, amb les quatre capitals de província: Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. El delegat del govern espanyol a Catalunya ha reiterat l'oferta de diàleg del govern que lidera Mariano Rajoy, que segons ha transcendit aquest mateix diumenge, està treballant en una bateria de 45 ofertes per frenar l'independentisme que també han estat negades pel Govern.

Millo també ha celebrat que s'estiguin duent a terme reunions entre administracions: "El diàleg existeix i estem treballant per trobar un camí de sortida, que no és el referèndum". Per Millo, celebrar un referèndum "no resol mai un problema entre dues parts", per la qual cosa rebutja que es dugui a terme un per decidir el futur polític de Catalunya, i encara que ha reconegut que es podria reformar la llei perquè es pogués celebrar un, ha puntualitzat que les actuals majories en el Congrés dels Diputats no ho fan possible.

Preguntat sobre la reacció de la Moncloa a una hipotètica consulta al marge de la legalitat espanyola, ha respost que "el Govern d'Espanya treballa per evitar que es convoqui un referèndum il·legal" i ha deixat la porta oberta a aplicar l'article 155 de la Constitució, que suspèn l'autonomia. "Està contemplat en la llei i, si no hi hagués més remei que aplicar-lo, s'aplicaria", ha valorat Millo, que va ser nomenat delegat a Catalunya fa tres mesos.

Celebra "l'esperit solidari i d'acolliment" cap als refugiats

Sobre la multitudinària manifestació del dissabte a Barcelona per reclamar l'acolliment de refugiats, ha celebrat que la ciutadania catalana reivindiqui de forma pacífica "l'esperit solidari i d'acolliment" propi de Catalunya i ha xifrat en 22.500 les persones que en 2016 van rebre asil a Espanya, el cinquè país que més refugiats va atendre, segons ell.

Així, ha rebutjat les crítiques per la lentitud en la recepció de persones refugiades i ha defensat que "no són 700, són 1.034" els que han arribat a Espanya.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (19-2-2017)