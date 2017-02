NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

El vicepresident del govern català, Oriol Junqueras, desfarà demà dilluns en un article que publicarem conjuntament les edicions en paper i digital d'El Punt Avui qualsevol dubte sobre el seu compromís i el d'Esquerra de portar el procés fins a les seves darreres conseqüències, i fer-ho costat per costat amb el president Carles Puigdemont. Avui en publiquem alguns extractes rellevants per a l'actualitat política del dia.

Junqueras respon sense embuts en aquest ampli escrit titulat O democràcia o democràcia les insinuacions que avui ha fet el delegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo , que ha afirmat que el govern català i l'espanyol han mantingut un seguit de trobades secretes de les quals en sorgiria una proposta espanyola per posar fi al “problema català”; això sí, excloent la convocatòria d'un referèndum.

El vicepresident català fa seu en aquest article la frase de Carles Puigdemont que guia l'etapa final del full de ruta per a la independència: “O referèndum o referèndum”, diu Junqueras, que hi afegeix “O democràcia o democràcia”.

El líder republicà assegura que “estem conjurats amb el president Carles Puigdemont, sense matisos, amb determinació, en la celebració d'un referèndum legal i vinculant. En primer lloc, amb l'anhelat acord per celebrar-lo pactat amb l'Estat. I no és que siguem il·lusos, és que ens volem seguir carregant de raons. En defecte, amb el beneplàcit del Parlament de Catalunya, legítim representant de la sobirania popular”. I per si algú dubta que els dos líders catalans es poden deixar seduir pels cants de sirena espanyols, Junqueras rebla: “El referèndum no és bescanviable. Senzillament perquè la democràcia tampoc no ho és”.

Per al líder d'ERC i de Junts Pel Sí, “exercir la sobirania és irrenunciable. No hi ha alternativa a la democràcia i no es pot coartar aquesta apel·lant a l'imperi de las llei o a tribunals perquè aquests també hi eren fa quaranta anys”. Junqueras vincula indestriablement en el seu article la millora social i el progrés del país al lliure exercici del dret a decidir: “aquests [els drets dels catalans] passen per un referèndum d'autodeterminació sí o sí, que mai no subordinarem al permís del govern espanyol -fer-ho seria tant com possibilitar un veto permanent- si bé això no obsta per desitjar fervorosament un referèndum com el que van acordar el Govern britànic i l'escocès”.

A la primera part de l'article Junqueras fa un memorial dels greuges de l'Estat envers Catalunya, defensa zero tolerància a Catalunya amb la corrupció “vingui d'on vingui i afecti a qui afecti” perquè diu que és una “amenaça a la democràcia”. I no s'està de recordar que “el que encara és pitjor és fabricar amb tot el desvergonyiment casos de corrupció des de les clavegueres de l'Estat amb la complicitat de mitjans de comunicació i l'aparell judicial, tal i com hem sabut, de viva veu, explicat amb entusiasme pels seus protagonistes. La impunitat amb que s'està perpetrant tota aquesta trama diu molt de la salut democràtica de l'Estat espanyol”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-2-2017)