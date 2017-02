NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

Un ciutadà cors ha denunciat un cas d’humiliació de la Guàrdia Civil a l’aeroport del Prat, pel fet d’haver portat en l’equipatge de mà un ordinador portàtil amb un adhesiu d’una estelada. Tant l’afectat, Claude Lefebvre, com la seva parella, Roser Farràs, s’han posat en contacte amb VilaWeb per explicar els fets, que van passar dijous a migdia. Lefebvre tornava a la ciutat corsa de Calvi després d’haver passat tres mesos a Catalunya amb la seva parella; havia d’agafar el vol de Vueling que sortia de la T-1 a les 12.45 amb destinació a Marsella, des d’on volia fer escala per anar cap a Calvi. I va anar de ben poc que no perdé el vol.

Segons el relat dels fets que fan els afectats, els problemes van començar amb l’agent que passa l’equipatge de mà per l’escànner, al control de seguretat per accedir a la zona d’embarcament. Lefebvre va passar l’arc de seguretat sense cap problema, però li van fer la bossa de mà i li demanaren si hi duia cap mena d’aparell electrònic. Ell va dir que sí, que hi tenia un ordinador portàtil, una mica vell. Li van demanar que el tragués. El va treure. I quan l’agent va veure que hi havia un adhesiu de l’ANC li va dir: ‘Això no, això no.’ Ell va dir: ‘Sí, l’ordinador.’ Però l’agent va assenyalar-li l’adhesiu: ‘No, això.’ Va respondre-li: ‘Sí, Catalunya, independència.’ L’agent va replicar-li: ‘No, no.’ I va fer sonar l’alarma de l’arc de seguretat que Lefebvre ja havia passat. Immediatament, va anar-hi un altre agent de la Guàrdia Civil.

El tràngol que va passar aquest ciutadà cors tot just havia començat, segons l’explicació feta per la seva parella a VilaWeb. Perquè l’agent el va agafar pel braç amb força, el va escorcollar i se’l van acabar enduent a una saleta dins l’aeroport. El van fer esperar deu minuts sense dir-li res; quan va entrar l’agent que l’havia escorcollat va demanar de seure, i li ho van denegar. Ell hi va insistir, perquè té lumbàlgia, i fins que no els va mostrar un document mèdic que ho demostrava no li ho van permetre. Li van preguntar per què duia aquell adhesiu a l’ordinador. Claude Lefebvre entén tant el català com el castellà, però té dificultat per parlar-los amb fluïdesa. I mig en castellà i mig en francès es va acabar fent entendre.

Ell va explicar que l’ordinador era de la seva parella, perquè el guàrdia civil insistia a preguntar-li per què ell, essent ciutadà de l’estat francès, anava amb aquell adhesiu a l’ordinador. ‘Has d’entendre que és per seguretat, i per l’amenaça terrorista que hi ha’, li van dir. Lefebvre va fer-li veure que si el tenien allà retingut no era per l’ordinador, sinó per l’adhesiu, i l’agent li va dir: ‘És clar, tu ets francès i portes això.’ Finalment es van acabar entenent i van sortir de la saleta. Lefebvre es pensava que tot plegat ja s’havia acabat i que se’n podia anar. Però, tot d’una, aquell mateix agent –segons que explica Farràs– el va tornar a agafar pel braç quan tornaven a la zona del control de seguretat de l’aeroport i li va tornar a demanar, de viva veu i davant els passatgers que feien cua per accedir a la zona d’embarcament, per què duia aquell adhesiu de l’estelada. Ell va insistir: ‘És l’ordinador de la meva dona.’ ‘Però si no sap ni parlar!’, exclamava el guàrdia civil tot rient. ‘Per què es fica en problemes de Catalunya si no és ni català?’, cridava, tot rient i assenyalant-lo. I el personal de seguretat que hi havia en aquell moment allà també reia.

Claude Lefebvre es va sentir humiliat. Va demanar el nom de l’agent que l’havia escorcollat i interrogat, però no l’hi va voler donar. Es va fixar que allà hi havia càmeres de seguretat enregistrant i espera que amb la denúncia que presentarà aquesta setmana a Còrsega puguin acabar identificant l’agent que el va humiliar pel simple fet de portar una estelada a l’ordinador portàtil. Lefebvre va poder l’avió pels pèls. Un cop a Còrsega va anar a la comissaria per a denunciar els fets. Ara resta pendent de rebre una trucada per a anar a declarar a Bastia. També es va posar en contacte amb el consolat francès a Barcelona, on li va dir que els fes arribar un escrit amb el relat dels fets. Per una altra banda, Roser Farràs s’ha posat en contacte amb el Síndic de Greuges, a qui enviarà el mateix text traduït al català.

Informa:VILAWEB.CAT (20-2-2017)