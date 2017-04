TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

El PDECat ha reclamat aquest divendres a ERC que ctuï i prengui decisions si es demostra que darrere de la gravació al coordinador d'organització del partit, David Bonvehí, hi ha dirigents republicans del Bages. El cas va viure un gir iensperat ahir després de saber que en l'àudio, tal com va avançar ' La Vanguardia', s'hi poden sentir les veus de dos dirigents republicans del Bages –Mireia Estefanell i Pere Culell– que dinaven al mateix restaurant.

En concret, per sota de la veu de Bonvehí se sent com Estefanell pregunta a Culell "si ja l'ha passat al partit", i com ell respon: "Un Whats, a Junqueras?". Tot seguit ella afegeix: "Si, al partit i al Junqui". Fonts del PDECat afirmen que estan "en xoc" davant la possibilitat que qui hagi gravat i filtrat la conversa hagin estat dirigents d'ERC.

Escolta el fragment de la gravació en què se senten les veus d'Estefanell i Culell

Aquest divendres, en una roda de premsa des de Manresa, Bonvehí ha anunciat que dimarts presentarà denuncia davant la Fiscalia perquè investigui qui va fer i filtrar la gravació. També ha comparegut al seu costat la coordinadora general, Marta Pascal, que ha explicat que ha parlat amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a qui ha reclamat que els republicans prenguin mesures si es demostra que dos dirigents seus són darrere la gravació.

Tanmateix, Pascal ha assegurat que el PDECat no acusa directament a ERC perquè "no pot creure" que estiguin darrere de la gravació."Esperem que tot quedi en un despropòsit", ha afirmat Pascal, que ha apuntat que, en tot cas, qui ha d'investigar i dona explicacions si cal són els republicans. La coordinadora general del PDECat, que ha dit no entendre quin interés pot haver-hi darrere la gravació, s'ha mostrat convençuda que ERC actuarà si es demostra que membres del seu partit estan darrere de la gravacío. "Estic convençuda que igual que ERC va actuar amb molta contundència en el cas Santi Vidal, també ho farà en aquest cas", ha opinat.

Tant Pascal com Bonvehí, però, han assegurat que aquest episodi no ha d'afectar la unitat de Junts pel Sí ni el full de ruta del Govern que comparteixen els dos partits per dur a terme un referèndum sobre la independència, com a molt tard, la segona quinzena de setembre. "Som socis de Govern, compartim full de ruta i entenem que va endavant", ha dit Pascal, mentre que Bonvehí ha defensat que "la independència és guanya amb lleitalt i confiança" entre els partits independentistes i, també, entre els partits que comparteixen l'executiu català.

Després que transcendís la gravació que ha publicat ' eldiario.es', el partit havia obert una investigació interna per intentar esbrinar qui podia ser-ne el responsable. Una investigació que ha fet un gir inesperat aquest vespre en escoltar que, més enllà de la veu de Bonvehí –que dinava amb companys del PDECat a la comarca– s'hi sentien també veus que parlaven de Junqueras.

Bonvehí ha defensat també les seves paraules durant el dinar -en què admet que el partit podria buscar un "candidat autonomista" si el procés "fracassés" i calgués convocar eleccions-, i ha argumentat que la seva funció com a responsable d'organització del PDECat és tenir contemplats tots els escenaris possibles. També el d'un hipotètic fracàs del procés que ell, ha dit, no desitja: "Qui em coneix sap que he sigut, sóc i seré independentista".

Aquest episodi arriba en una setmana crítica en les relacions entre els dos partits, després que l'ARA avancés que hi ha discrepàncies entre Vicepresidència i Governació sobre qui ha de comprar les urnes per al referèndum, i que s'hagin multiplicat els retrets entre els dos partits. Aquest mateix dijous, el portaveu republicà, Sergi Sabrià, ha acusat el PDECat d'estar "més preocupat pel partit que pel país".

De fet, Pascal ha retret públicament a Sabrià aquestes paraules, que ha considerat un "despropòsit absolut". "Hem demostrat que estem al peu del canó, que no ens han tremolat les cames", ha afegit la dirigent del PDECat, que ha recordat el lideratge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i gestos com el pas al costat d'Artur Mas.

ERC nega qualsevol relació amb la conversa

La resposta per part d'ERC ha arribat just després d'acabar la roda de premsa del PDECat a Manresa. En un comunicat, els republicans han negat tenir "qualsevol tipus de relació" amb l'episodi i han defensat que són els principals interessats en aclarir els fets. En el comunicat, ERC afirma que "els enemics del Referèndum tenen moltes eines i no dubten a fer-les servir", pel que crida a que tothom estigui "per sobre" d'aquests episodis.

A més, ERC reclama que, a dos mesos de tenir data i pregunta, tothom actuï amb "la màxima responsabilitat" demostrant unitat i compromís "inequívoc" amb el referèndum. Els republicans asseguren, a més, que treballen cada dia conjuntament amb el PDECat dins de Junts pel Sí per assolir l'objectiu que els catalans puguin votar sobre la independència.

Abans, el diputat al Congrés Joan Tardà, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que els republicans no tenen "res a veure amb la filtració" amb la conversa. Tot i que admet que les veus que se senten són d'Estefanell i Culell i que ignora si són ells dos qui van fer la gravació, Tardà ha remarcat que ERC no té res a veure amb la filtració de la conversa de Bonvehí.

"És evident que ERC no hauria filtrat mai res per ètica i perquè, a més, seria absurd que filtrés una gravació on surten les veus de dos militants seus", ha raonat Tardà, que ha cridat a deixar enrere aquesta " polèmica estúpida i estèril". El dirigent republicà ha opinat que l'important ara és "la unitat d'acció" i estar "al costat del president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras" per dur a terme el referèndum.

Tardà, a més, ha volgut treure ferro a les paraules de Bonvehí tot afirmant que "si el procés fracassa" el PDECat haurà de presentar un "candidat autonomista". Segons el dirigent republicà, Bonvehí "té tot el dret" a dir i analitzar els escenaris que vulgui.

Informa:ARA.CAT (14-4-2017)