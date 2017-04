TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

Per Ramon Serra,editor

Lamentable aquest "Watergate" català que ha sacsejat el panorama aquesta Setmana Santa.Quan hi ha poques notícies qualsevol cosa sembla transncendental. I aquesta ho podria ser, si tenim present el remombori que ha ocasionat en la premsa de la metròpoli i en la col·laboracionista d'aquí.

Llegint les informacions i comentaris sembla com si el procés estés a punt de fer-se miques quan la realitat és tot el contrari. Cert que hi ha diferents maneres d'encarar el referèndum, però això no hauria de ser cap sorpresa. En tots els països ha passat el mateix i en el cas català allò de " tants caps tants barrets" ens ve com anell al dit. Espero que la sang no arribi al riu com diuen els tòpics.

Tot amb tot, ha estat lamentable que es fes aquest enregistrrament d'una conversa privada. Ni Alícia Sánchez Camacho no ho hauria fet millor! Cal que se'n depurin responsabilitats i que això quedi aquí.

Si escoltem amb atenció la cinta veurem que Bonvehí parla d'un possible candidat independent en el cas que hi hagués unes eleccions " autonòmiques" en el supòsit d'un fracàs en el referèndum. Un raonament lògic. Fan bé els partits de programar el futur i d'estudiar-ne les alternatives. Fins aquí no hi ha res a dir. Per desgràcia se n'ha fet molta escudella i els dependentistes han agafat el tot per la part com ja és habitual en ells. Ens volen fer empassar que no hi haurà referèndum o que serà un fracàs i que cal preparar unes noves eleccions " autonòmiques".Confonen els desitjos amb la realitat.

Esperem que tot quedi en una anècdota o gairebé. En la guerra psicològica que mantenim amb Espanya qualsevol declaració o gest imprudent serà magnificat d'un no dir. Ara més que mai convé no ser uns bocamolls. Anem per feina i que parli qui ha de parlar i,sobretot, quan toqui.

