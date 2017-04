TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

Anna Gabriel (Sallent, Barcelona, 1975), portaveu de la CUP al Parlament, no entén que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, vulgui explorar la via pactada abans d'anunciar la data del referèndum.

Pregunta. Puigdemont vol esgotar la via pactada. Ho entén?

No hi ha argument plausible que ens convenci de per què no es pot fixar ja la data i la pregunta del referèndum. Ja anem tarda

Resposta. No. Sobretot perquè no se la creuen ni els que hi aposten. No és contradictori fer les dues coses alhora. La concreció fa versemblant el referèndum, el situa en l'imaginari popular i dona sortida a la campanya del sí i del no.

P. Sospiten que és una estratègia per no fer-lo?

R. No sé si hem de posicionar-nos sobre sospites però sí sobre fets. No hi ha argument plausible que ens convenci. La pregunta no té misteri: és si vols ser independent o no. I se sap que la data serà com a màxim el setembre. Ja no és que ho demani la CUP: ho demanen tots els partidaris del referèndum.

Àngels Piñol i Dani Cordero

P. El PDeCAT i ERC han mantingut friccions per la logística. És tan complicat organitzar-lo? Hi ha un excessiu tacticisme?

La logística de referèndum no té misteri. El que si que comporta és plantar cara a aquest embat repressiu de l'Estat espanyol"

R. Esperem que no. Si el president diu referèndum o referèndum i l’Executiu es compromet a convocar-lo, hem de creure que no es vol enganyar la gent. Si és una pantalla que n’amaga una altra, ja donaran explicacions. Els preparatius no són complicats. La gran anomalia? Que és contra la legalitat i els mandats judicials de l’Estat i cal sostenir advertiments legals. Hi estem disposats i entenem que el Govern també. No té sentit comprometre's si no estàs disposat a aguantar represàlies. És el preu de l'exercici democràtic a l’Estat espanyol.

Junqueras ens ha decebut moltíssim. No trobem explicació a tant continuismo liberal i la seva poca voluntat de revertir retallades"

P. Sospesen un termini perquè s'anunciï la data?

R. No. Però anem tard. És de sentit comú. Nosaltres podem accelerar i pressionar. Aviat presentarem la nostra campanya del sí. Ara li toca fer el pas al president i al Govern. Ens van dir durant temps que no parlaven del referèndum perquè s'havien d'aprovar els Pressupostos. Vam suportar la cantarella i ens va preocupar perquè el devaluaven. Superat l'escull, no hi ha cap excusa.

P. Van intentar assaltar la seu del PP. No creuen que va ser un acte violent amb el qual van creuar una línia vermella?

L'escenari no té gens que veure. No estem aquí per anar presentant-nos a eleccions. Si no hi ha referèndum, la CUP es plantejarà el seu paper en la política catalana"

R. No, forma part de la nostra praxi política. Hi ha violències simbòliques i estructurals. I l'estructural és que hi hagi gent que hagi de triar entre menjar i pagar la llum, que la facin fora de casa o que condemna els joves a no tenir feina o a tenir dificultat per anar a la universitat. Ja sabem que en el marc mental del PP no són violència les retallades o la corrupció. Ens dol que la nostra lectura no la comparteixi qui diu venir dels indignats.

P. Molts independentistes creuen que han entelat la imatge pacífica del seu moviment.

R. Sempre l'ordre ha negat la dissidència política. Hi ha una part que mai ho entendrà: és la que no la vol.

P. No li sembla molt agressiu trencar la foto del rei al Parlament? Era necessari?

R. No oblidem que qui identifica que el cap de l’Estat serà el rei és el dictador Franco. Si algú veu violent trencar una foto, a nosaltres ens resulta el mínim en clau de dignitat per tots els republicans enterrats a les cunetes.

Referèndum

P. De què serveix fer el referèndum si ningú el reconeix?

Per estar envoltats de l'unionismo més ranci, de la cinquena columna de l'Ibex 35, les falses esquerres o de la gent que diu que camina cap a la independència i haurà demostrat que no va, no sé si té sentit que estiguem tan mal acompanyats.

R. De molt: demostres que hi ha una majoria social independentista i poden arribar reconeixements des d'una altra perspectiva geopolítica. I és una victòria: situa Catalunya com a subjecte polític sobirà.

P. Junqueras fa el que pot o pensa en eleccions?

R. Té moltes atribucions al marge del referèndum. On tenim més retrets és en la política econòmica que té aquest Govern. La llista seria llarga.

P. Els ha decebut?

R. Moltíssim. No ens ho esperàvem. No tenen excusa. Són Govern i tenen Economia. No hi ha explicació a tant continuisme liberal, tan poca voluntat de revertir retallades i privatitzacions i al fet que viri cada vegada més a plantejaments liberals clàssics.

P. És per una raó de partit o d'estabilitat de Govern?

R. S'ha manifestat partidari d'un model econòmic i ha defensat convençut projectes com el de BCN World. Lamentem que hagi perdut moltíssim perfil social. El país està trencat i les dades són alarmants.

“Anem tard amb el referèndum i ja no hi ha excusa per no convocar-lo”

P. No el veu com a aliat en unes futures eleccions autonòmiques o en un eventual Estat?

R. No té res a veure. L'escenari no té res a veure. No estem aquí per anar a eleccions. Venim del municipalisme i vam entrar al Parlament el 2012 per un context determinat i no per l'afany d'ocupar escons. Si es fa el referèndum i perdem, seguirem treballant per guanyar-lo. Però si no es fa i anem a unes autonòmiques, ens plantejarem segur el paper que ha de tenir la CUP en la política catalana. L'aliança amb ERC és l'últim que ens preocupa.

P. O sigui, es plantejaran si val la pena estar al Parlament.

R. Evidentment. Per estar en un Parlament envoltats de l’unionisme més ranci o de la cinquena columna de l’Ibex 35, de les falses esquerres o de la gent que diu que camina cap a la independència i haurà demostrat que no hi va, no sé si té sentit que estiguem tan mal acompanyats.

P. Per què parla de falses esquerres?

R. Catalunya Sí que es Pot ha estat decebedor. Sabem que la república catalana no ha de comportar, per exemple, cotes més altes de benestar social. Però la ruptura obre la possibilitat, obre portes. És inaudit que algú que pretén ser d'esquerres i nova política tanqui files amb el Tribunal Constitucional. És lamentable que signés la declaració de condemna contra l'acte d’Arran promoguda pel PP per l'acte davant la seva seu. Si els obrers aixequessin el cap i sentissin Coscubiela [Joan, portaveu de Sí que es Pot] i manés una altra generació aquest partit, vaja, jo crec que el farien fora.

Informa:ELPAIS.CAT (15-4-2017)