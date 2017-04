TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

“Ara que no em toca fer política, ni n'he de fer ni en faig, i que no he de tenir vida pública, i no en tinc, el que sí que continuo tenint és capacitat de percebre el que fa la gent.” L'expresident Jordi Pujol escrivia, l'agost de l'any passat, sobre la quotidianitat del que ell mateix ha anomenat “ostracisme” en el blog de l'Associació Serviol. Des de la confessió que va obrir un esvoranc de dimensions desconegudes en la política catalana, la vida de Pujol a l'ombra de la política es mou ara entre el despatx del carrer Calàbria, on no para d'escriure i de llegir, i les trobades que manté amb els grups de persones i entitats que li ho demanen, polítics de diverses forces polítiques, incloent-hi el PDeCAT i la vella Convergència, a més d'alguns periodistes.

Tornar al carrer

Fonts properes a l'expresident assenyalen que Pujol ha pres la decisió d'“estar molt al carrer”. Vol “detectar la vitalitat del país” en un grau diferent, però amb lligams amb l'etapa prèvia a la presidència de la Generalitat i els 23 anys al govern, salvant l'onada social expansiva del procés judicial en què està immers amb els seus fills i la seva dona, investigats per blanqueig de capitals a l'Audiencia Nacional. Pujol assisteix als actes públics a què, segons diverses fonts, considera que ha d'anar, tot i que no s'hi prodiga gaire. Els darrers han estat l'obertura de la commemoració del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas –un acte en què va seure amb els altres expresidents de la Generalitat– i la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa. En l'últim escrit en el blog, el 6 d'abril, Pujol opinava sobre l'anomenada “operació diàleg” i el procés , per primer cop en molt de temps. “Tornar al punt de sortida tindria conseqüències molt negatives”, va alertar. Són evidències d'un intent de retorn progressiu de l'expresident de la Generalitat a la vida pública?

“A l'ostracisme, se n'hi va anar per quedar-s'hi”, assenyala una veu pròxima a Pujol. Una altra cosa, diu, és que “moduli” aquest ostracisme, tot i que no pretén “condicionar” ningú amb els seus moviments, que, a més, denoten que l'aïllament de la política “no vol dir que sigui un home mort”. L'expresident va ser vist en un acte dedicat al bisbe Joan Carrera al Palau de la Generalitat i en el 35è aniversari de la creació de l'Arxiu Nacional de Catalunya. També en l'homenatge a Muriel Casals al Parlament i en una conferència del president valencià, Ximo Puig, al Cercle d'Economia. Així mateix, va assistir al funeral del republicà Jordi Carbonell i al comiat de Lluís Hernández, el primer alcalde de Santa Coloma de Gramenet de la democràcia recuperada. Però aquests són només alguns dels actes que han transcendit. Pujol es mou en els esdeveniments del Cercle d'Economia, en algunes activitats de l'Ateneu Barcelonès –incloent-hi les darreres eleccions a la presidència– i en els debats de l'Escola Europea d'Humanitats, impulsada pel filòsof Josep Ramoneda i la Fundació La Caixa. Fonts del govern assenyalen que la Generalitat no convida Pujol als actes de manera habitual, però sí que ho fa quan ho considera convenient pel paper que ha tingut l'expresident, com va ser el cas de l'homenatge a Tarradellas.

No para d'escriure

A més a més, segons fonts pròximes a l'expresident, no para d'escriure, tot i que només alguns d'aquests textos siguin publicats. Treballa en escrits personals, d'actualitat, sobre personatges, i fa temps va iniciar una línia de reflexió sobre el concepte d'honor al llarg de la història. Pujol també participa en nombrosos actes de petit format arreu del país, des de Granollers fins a Girona, passant per Reus, Darnius i Barcelona mateix. Fa pocs dies, per exemple, va dinar amb uns pescadors de la Barceloneta per conèixer de primera mà l'estat del sector.

“Havia anat perdent aquesta relació amb la realitat humana, social i quotidiana amb la gent. Ara, en part, l'he recuperat. Només en part, però prou per poder actualitzar el que podríem anomenar l'estat de situació del país”, va escriure Pujol l'estiu del 2015. A partir de l'any passat, aquests contactes van sovintejar.

El punt d'inflexió va ser, sobretot, la constitució de l' Associació Serviol i la publicació del blog. S'hi va estrenar amb un escrit en què es referia a la confessió del 25 de juliol del 2014, quan va admetre en un comunicat que durant trenta anys havia tingut diners sense regularitzar a l'estranger provinents d'una herència del seu pare. Pujol relatava en el blog que el sentiment de culpabilitat li venia perquè, per “por i desídia”, però no per “cobdícia”, havia comès “una falta que no hauria d'haver comès”. Era un article que havia escrit l'octubre abans, però que no havia sortit a la llum fins llavors. Tampoc no era el primer que publicava des de la confessió.

Els plens i els buits

“Fa temps que no dic ni escric res en els mitjans de comunicació. N'estic molt al marge.” Així és com començava l' article publicat a El Punt Avui amb què va trencar el silenci . El motiu? La mort de mossèn Ballarín. “En un país i en una societat, de vegades passen fets negatius. De vegades, hi ha persones que fallen. I això fereix molt la sensibilitat de la gent. I s'entén”, escrivia. A aquesta gent, segons Pujol, mossèn Ballarín els hauria dit, “pensant en el país en general, i amb la capacitat que tenia de tenir una visió ampla i generosa”, que “finalment els plens pesen més que els buits”. Ballarín i Pujol, Pujol i Ballarín.

Projecte de vida

L'any passat, va publicar dos articles més en aquest diari, mentre continuava abocant reflexions al blog. Una de les més rellevants portava per títol “Ahir vaig pujar al Tagamanent”. Pujol parlava del llibre Construir Catalunya, el projecte d'una vida, el que va engegar quan tenia deu o onze anys al portal del Tagamanent, on va pujar amb l'oncle i un company de l'oncle. L'expresident assegurava que havia fet el que havia pogut i el que havia sabut per fer-lo realitat, i admetia que se sentia “trist i preocupat” pel mal que havia pogut fer al país i al seu projecte personal, i alhora sentia “joia” per la “feina feta”, que, “per més que diguin i per més que jo mateix em flagel·li, té aspectes positius importants”. “M'atreveixo a dir que molt importants”, hi va afegir. Una convicció, però, que no reduïa el “llast” que creu que pot representar i que assegura que ha intentat “contrarestar” amb l'ostracisme. Després de la confessió, Pujol va sortir de la direcció de CDC, de què era president fundador, va renunciar a totes les prerrogatives d'expresident i va tancar el Centre d'Estudis. Aquell episodi, afegit al cas Palau, va precipitar la inicial refundació de Convergència, que va acabar amb la creació de l'actual PDeCAT, amb fortes convulsions internes i un procés congressual que va deixar ferides encara obertes. La nova direcció va trepitjar fort marcant distàncies amb la família Pujol. Però s'hi ha anat imprimint un gir progressiu en el discurs.

L'expresident ha mantingut contactes amb els principals dirigents actuals del partit, a banda d'Artur Mas. La coordinadora general dels neoconvergents, Marta Pascal, va reivindicar per primer cop el llegat polític de Pujol i les arrels convergents en una conferència al Nueva Economía Fórum. Ho va tornar a fer en el primer acte de la campanya del sí al referèndum, i va situar Pujol al costat d'Enric Prat de la Riba, Manuel Carrasco i Formiguera i Francesc Macià, com els constructors de la nació catalana de què la formació es considera “hereva”.

Culpabilitat

Estic molt retirat. No només enretirat com vaig dir fa uns anys, sinó retirat del tot. Tot i així, m'arriben ressons del món

El sentiment de culpabilitat em ve perquè, no per cobdícia, però sí per por i per desídia [...], he comès una falta

Comprenc bé que hi hagi gent que continuï sense entendre i sense aprovar la meva actuació

Aquests dotze mesos han estat durs per la meva pròpia actitud autocrítica. Per motius ètics, per responsabilitat i pel perjudici causat

“Em va dir que jo m'havia d'avergonyir pel que havia fet”

Durant el col·loqui, Jordi Pujol va prendre la paraula. Era una conferència sobre nacionalisme organitzada per l'Escola Europea d'Humanitats al febrer i alguns dels assistents van marxar i el van increpar quan va començar a parlar. “Jo no he vingut aquí a escoltar un míting de Convergència, perquè aquest senyor està desautoritzat”, va etzibar un dels assistents, mentre s'aixecava i sortia de la sala. Uns quants van fer el mateix, i es va sentir un rotund cop de porta. Aquesta no era la primera vegada que algú recriminava a Pujol que hagués evadit diners a l'estranger durant tres dècades i mentre era president. Hi ha hagut altres expressions d'un rebuig social que no s'ha esvaït.

Pujol va explicar al seu blog que un home li havia recriminat el que havia fet quan va anar a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a acomiadar Lluís Hernàndez. Davant del fèretre del capellà roig de les Oliveres, un home el va reprendre. “Em va dir que jo m'havia d'avergonyir pel que havia fet. Em va dir que havia vingut d'Andalusia feia més de cinquanta anys, que era molt amic de l'Hernàndez, que ell –en Lluís– sí que era un home exemplar. Però que jo havia fet molt de mal a aquest país”, va relatar l'expresident. Segons Pujol, li va donar la raó i li va demanar que li donés la mà, i així va ser. Arran de l'anècdota, Pujol insistia en el seu “sentiment de culpa”. Les hipòtesis sobre la reconciliació social i el relat històric de la seva obra política han ocupat les reflexions de l'expresident, però els que hi estan a prop indiquen que el judici més sever és el propi. “Tot i que per a ell el judici del poble i de la història són molt importants, pot ser que per a la seva pau, per a la seva autoconsideració, no en tingui prou”, va escriure Pujol al seu blog, admetent que li falta “la seva reconciliació amb ell mateix.”

