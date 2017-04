TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

Emili Rosales (Sant Carles de la Ràpita, 1968) és director editorial del Grup 62 i d'Edicions Destino des del 2014. Poeta i escriptor, va assolir un notable èxit després de guanyar el premi Sant Jordi amb La ciutat invisible, centrada en la història de la seva població natal.

Com veu el panorama actual de l'edició després dels difícils anys de la crisi?

Seria injust dir que l'optimisme que es viu ara en el sector editorial només es basa en el fet que s'ha aturat la caiguda de vendes. La gran sotragada que es va viure en els anys pitjors va obligar tothom a replantejar-se maneres de publicar i d'organitzar-se, va caldre optimitzar recursos, publicar amb més cura, aprendre a prioritzar, adaptar les empreses a un entorn molt hostil. El cas és que, millor o pitjor, ens n'hem sortit, i ara el sector editorial és més fort, encara que els reptes continuen sent imponents.

Com s'han d'afrontar els canvis tecnològics? Com s'ha de lluitar contra la pirateria?

Ja fa molts anys que publiquem els llibres en paper i en digital. D'altra banda, les noves tecnologies també han canviat, i molt, la manera en què la gent s'informa sobre els llibres, per la qual cosa cada cop dirigim més esforços a la comunicació en línia. Pel que fa a la pirateria, els editors i els autors depenem d'altres agents: calia una legislació adequada, i cal una aplicació més decidida de la que ja tenim. D'altra banda, a la base hi ha un problema d'educació, és a dir, de valorar o no la creació cultural.

Es fa prou per fomentar la lectura?

No es fa prou i podria ser que reculéssim. L'ensenyament hi ha de tenir un paper fonamental.

Com valora el moment actual de l'edició en català?

En uns aspectes pot semblar que avancem i en altres, que ens encallem, però el fet és que avui, per citar-ne un de molt rellevant, una part notable de la ficció que omple la vida dels lectors catalans (i més enllà) la produeixen autors catalans i els la fan arribar editors catalans. És un fenomen d'una dimensió extraordinària. Digui'm un altre camp de la cultura en què això passi. Un altre aspecte vital: l'edició en català ocupa un lloc en les grans xarxes editorials mundials. Potser encara no ens hem adonat de la importància que això té.

Com s'han de descobrir i promoure les noves veus literàries?

Feina, feina, feina. Els editors, treballin en solitari o en grup, són artesans. Hem de ser sensibles per detectar allò que encara és incipient i eficaços per amplificar-ho. Cal disposar d'espai de publicació, d'eines per impulsar aquestes veus. Estem molt contents de veure com en els últims mesos autores com ara Pilar Romera i Gemma Ruiz s'han fet un lloc.



Com es presenta el Sant Jordi 2017?



Com una gran festa. És un goig que un país posi els llibres al centre de la seva diada. Nosaltres, el Grup62, tenim un projecte editorial ampli, que vol cobrir en català moltes franges, des dels autors de referència com ara Jaume Cabré, Xavier Bosch i Pilar Rahola fins a la recuperació de clàssics (El comte de Montecristo traduït per Jesús Moncada), des de la biografia (El cavaller Floïd) a l'assaig internacional (Homo Deus), etc. Nosaltres celebrarem amb els lectors l'esplèndida acollida que brinden al nostre projecte tan divers. Viure-ho és molt emocionant.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-4-2017)