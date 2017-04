TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha manifestat el seu convenciment que els "comuns" i el conjunt de forces sobiranistes secundaran un referèndum en el qual no hagi de demanar-se "permís a ningú" en cas que l'Estat es tanqui de nou a acordar-ho amb la Generalitat. "Estem convençuts que tot el sobiranisme tindrà ben present que l'eix central del catalanisme avui està fent un clam unànime a no demanar permís a ningú. I quan diem que no demanarem permís a ningú, estem convençuts que també ens trobarem als entorns dels comuns", ha ressaltat en una entrevista d'Europa Press.

Segons Cuixart, aquestes forces no negligiran de deixar que els catalans puguin votar per decidir el seu futur una vegada hi hagi un nou cop de porta de l'Estat, la qual cosa veu molt probable: "Quan arribi aquest moment, estem segurs que, com va dir Gerardo Pisarello, per sobre de tot, aquest gran consens de país de celebrar un referèndum el devem a la ciutadania. I quan un té un deute amb la ciutadania de Catalunya, has de complir-lo".

Així mateix, també ha cridat la corresponsabilitat al conjunt del sobiranisme i a "deixar-se la pell" per garantir que serà un referèndum efectiu i vinculant, i no dubta que així ho faran els 'comuns', ERC, PDECat i la CUP.

La República catalana, un punt de trobada

Després que el nou projecte polític dels "comuns" assumís que vol una República catalana que comparteixi sobiranies amb un Estat plurinacional, Cuixart ha constatat que en la República catalana està el "punt de trobada" dels sobiranistes. "Tots diem que volem una República catalana perquè els catalans visquin millor, i llavors, molt legítimament, hi ha una part del sobiranisme que voldria que aquesta es federés amb una República espanyola. Sensacional. El que és del tot impossible és federar una República catalana en una monarquia espanyola", ha apuntat.

No obstant això, per al president d'Òmnium, l'independentisme és l'opció majoritària a Catalunya, si bé ha admès que el federalisme recapta "un suport important, l'autonomisme no tan important, i el mantenir-se com ara és residual".

En declaracions fetes abans de les diferències obertes entre el PDECat i ERC, Cuixart ha donat un "toc d'atenció col·lectiu" a les forces independentistes perquè aparquin debats i diferències públiques perquè, al seu judici, els catalans no perdonarien que no poguessin votar en un referèndum aquest any. "És el moment de l'alta política i que cadascun sàpiga estar en el lloc que li toca", ha reclamat Cuixart, que creu que hi haurà altura de mires i que tots actuaran des de la lleialtat al programa electoral amb el qual es van presentar a les últimes eleccions catalanes. "La mateixa conjura que van fer en 1983 els pares i mares i els diferents actors del món educatiu català perquè preservéssim i tinguéssim aquest model d'escola catalana, és la que ara reclamem als diferents actors" que protagonitzen el procés sobiranista, ha resolt.

Domènech reclama saber com es farà

Al seu torn, el portaveu dels "comuns", Xavier Domènech, ha exigit al Govern que detalli la seva proposta d'un referèndum per a setembre de 2017 abans de fer propostes sobre les possibles preguntes: "Si és un referèndum, estarem". En una altra entrevista d'Europa Press, el recentment escollit coordinador de l'executiva del nou projecte polític ha recordat que un referèndum ha de tenir un resultat efectiu i obtenir reconeixement: "No perquè ho diem nosaltres, sinó perquè, si no és així, no és un referèndum".

Sobre que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, suggerís tres possibles preguntes per a la consulta, ha explicat que el que li va sorprendre no són tant les preguntes concretes, sinó que aquestes "no fossin acompanyades d'una proposta de com es pretén realitzar" el referèndum i, sobretot, que no hi hagi una discussió sobre aquest tema. Per això, ha lamentat "que la pregunta s'anunciï en un mitjà internacional i no en l'àmbit en el qual hauria de parlar-se, que és el Pacte Nacional pel Referèndum". Malgrat això, considera que ara no és el moment d'especular amb una pregunta: "Ara és fonamental plantejar-se el com i no el què, i el que es fa (Puigdemont) és plantejar el què sense el com".

Sobre si els "comuns" cridarien a la participació en un referèndum al setembre si és unilateral, ha insistit a saber com pensa el Govern aconseguir un autèntic referèndum, i ha afegit: "Les polítiques de seducció d'ampliar la base fan pensar que s'està pensant més en unes eleccions que en un referèndum". Així, incidint que el referèndum ha de tenir un resultat efectiu i reconeixement, preguntat per si cridaran a la participació ha afirmat: "Si al setembre hi ha un referèndum, ens alegrarem com ningú i estarem, si és un referèndum, però és que el conjunt de la societat ha de saber la proposta".

No repetir el 9-N

Així mateix, ha rebutjat que, una vegada es fixi la data i pregunta, l'interès sigui conèixer el que faran els 'comuns' i ha tornat ha insistir que es tracta d'explicar bé el que es farà, perquè, si no, "el risc és que això sigui un 9-N". En aquest sentit, ha recordat que membres dels partits que donen suport al Govern, com l'exportaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs, "va dir que es podria fer un 9-N, mentre uns altres diuen que això no pot ser, i tots ells formen part de la majoria governamental", per la qual cosa ha exigit serietat per abordar l'assumpte.

Sigui com sigui, tal com ja va afirmar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una entrevista a NacióDigial, la posició de Domènech i dels 'comuns' no passa per fixar ara una data al referèndum, perquè llavors la consulta corre el perill de caducar: "En aquest país ja hem posat moltes dates que ja han caducat". Per això, considera que cal deixar treballar al de Pacte Nacional pel Referèndum, sobre el qual ha avançat que "els comuns" s'adheriran, i ha avisat que ja va existir un Pacte Nacional pel Dret a Decidir i que "va quedar paralitzat, per dir-ho d'alguna manera, abans del 9-N perquè la majoria governamental va decidir fer una consulta".

Per això, davant la celebració d'un eventual referèndum al setembre, ha advertit: "Si el Govern té èxit, li felicitarem. Si el Govern no tingués èxit, nosaltres volem seguir treballar per al país en un espai de consens ampli. Per tant, que el pacte Nacional pel Referèndum no se subordini als aterratges del full de ruta del Govern".

