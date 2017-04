TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

"El Divendres Sant de l'independentisme"

José Antich





Encara que les baralles entre els partits no solen interessar gaire el personal, que les sol veure com una sèrie de cops de colze per guanyar-se simpaties i dasacreditar l'adversari, la seriosa topada d'aquest Divendres Sant entre el PDeCAT i Esquerra Republicana no pot ser despatxada com una col·lisió menor. Corda que molt tiba, a la fi es trenca o si més no, s'esfilagarsa. Això és el que ha succeït amb el difícilment qualificable incident de la filtració de l'àudio d'una conversa del número dos del PDeCAT, David Bonvehí, en la qual en to distès especulava sobre què passaria si fracassava el procés i obria la porta al que ell mateix anomenava un candidat autonomista.

La frase pot ser oportuna o no, a molts del seu partit els ha inquietat, però el més preocupant són totes les altres coses que han sortit a la superfície. Des de la primera acusació d'Esquerra afirmant que el PDeCAT estava més pendent del partit que del país, fins a l'anunci de Bonvehi que portaria l'enregistrament a la Fiscalia. Per entremig, acusacions de Bonvehí que la filtració s'havia fet des d'Esquerra, ja que a la cinta se senten els comentaris d'un representant d'aquest partit.

Més enllà que no deixa de ser preocupant que dues formacions que governen juntes i tenen entre mans intentar la independència de Catalunya protagonitzin en públic un espectacle com aquest, caldria demanar-los que resolguin en privat les seves desavinences, ja que aquestes no preocupen ni els 2,3 milions de persones que van anar a les urnes de cartró el 9-N, ni els centenars de milers de manifestants de cada 11 de Setembre. Les ànsies que corri la sang que han deixat al descobert els uns i els altres, seria millor que les deixessin per a les pròximes eleccions.

I dos consells. Primer, oblidin-se de la Fiscalia. El geni que ha pensat que aquest era el camí per dilucidar el que havia succeït amb l'enregistrament no ha tingut el seu millor dia. I segon, Esquerra hauria d'investigar què és el que realment ha passat o aclarir quina és la seva responsabilitat. Només així, d'aquest episodi ningú més no en sortirà malparat.

Informa:ELNACIONAL.CAT (15-3-2017)