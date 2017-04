TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

Mariano Rajoy no vol deixar escapar Catalunya. Per aquest motiu, el president del Govern espanyol preveu intensificar la seva presència en territori català durant els propers mesos, coincidint amb la que es preveu com una etapa clau i intensa del procés independentista amb el referèndum a l’horitzó. En concret, el cap de l’executiu central té en la seva agenda viatjar en tres ocasions a Catalunya, després d’haver-hi estat ja dues vegades el mes passat, per tal de no perdre el contacte amb la societat catalana i els seus representants.

Tot i que des dels partits unionistes s’insisteix per activa i per passiva que el procés independentista està en un carreró sense sortida, a la Moncloa inquieten les intencions de Junts pel Sí i la CUP i la seva determinació per a convocar, tant si com no, un referèndum al setembre. Després de prometre inversions milionàries en infraestructures, el Govern estatal vol fer pedagogia sobre les accions que estan tirant endavant a Catalunya tot i que la Generalitat “ho estigui posant difícil”.

Acte amb Foment de Treball

Per a la primera setmana de maig preveu participar en un acte organitzat a Barcelona per la patronal Foment de Treball, molt crítica amb el procés sobiranista i els seus líders. Segons fonts del govern consultades per EFE, l’equip de Rajoy estudia organitzar aquest acte el 4 de maig. Aquesta data, però, dependrà de l’activitat parlamentaria en el Congrés dels Diputats, ja que aquell mateix dia i l’anterior es debaten i voten les esmenes de totalitat presentades pels grups parlamentaris al projecte de llei de pressupostos.



Saló Internacional de l’Automòbil

El següent desplaçament del president espanyol no es faria esperar gaire. Una setmana després, el 12 de maig, Mariano Rajoy té previst assistir a la inauguració del Saló Internacional de l’Automòbil a la Fira de Barcelona. En aquest acte podria coincidir amb el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, tal com ja va compartir taula amb Artur Mas el 2015.

Jornades del Cercle d’Economia a Sitges

Dues setmanes després, el líder del Partit Popular viatjarà des de Madrid a Sitges, on serà fidel a la seva cita anual amb el Cercle d’Economia i les seves jornades organitzades al municipi del Garraf, a les quals no hi falla des del 2004. Enguany se celebraran del 25 al 27 del pròxim mes. Serà el darrer dia quan intervindrà el cap del Govern central.

En aquest acte, el Cercle d’Economia congrega els principals líders polítics per conèixer les seves propostes econòmiques i, per tant, presumiblement tornarà a coincidir amb Puigdemont.

Informa:ELNACIONAL.CAT (15-4-2017)