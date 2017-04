TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha declarat en una entrevista a la cadena Aljazeera que una victòria del sí a la independència en el referèndum ‘no vol dir que es declari la independència’. La batllessa ha assegurat que és important que la ciutadania pugui votar per ‘sortir de la situació de blocatge institucional’ entre Catalunya i Espanya. ‘Portem anys de manifestacions massives de milions de persones que de manera pacífica han sortit al carrer a favor de poder decidir democràticament quina relació ha de tenir Catalunya amb l’estat’, ha declarat. I ha dit que el referèndum ‘ha de ser efectiu’, com els que s’han fet a Escòcia o al Quebec.

Heus ací la transcripció d’aquest fragment de l’entrevista:

Colau: ‘Hi ha un 80% de la població de Catalunya que veu que la relació no funciona i demana de poder-ho resoldre amb una votació. El problema és que l’estat es nega completament a atendre aquesta situació, i ens trobem en una situació de blocatge. Volem que es faci aquest referèndum, i que es faci de manera efectiva, que el conjunt de la població pugui debatre democràticament, i que una qüestió política es pugui resoldre a través d’una votació, com s’ha fet a Escòcia, com s’ha fet al Quebec.’

Aljazeera: ‘És interessant que estigueu en contra de la independència…’

Colau: ‘No és que hi estigui en contra, sinó que no sóc independentista, jo, personalment. No he estat mai nacionalista ni independentista perquè penso que en un món global com el que vivim les fronteres tendeixen a desaparèixer més. I de fet, estic convençuda que les ciutats hem de tenir un paper cada vegada més important en la governança global. Però més enllà d’això, sí que sóc demòcrata. I si hi ha una majoria social que vol resoldre una qüestió com és la relació entre Catalunya i l’estat, s’ha de poder fer amb un referèndum. I amb un referèndum hi estaré sempre compromesa.’

Aljazeera: ‘I si el sí guanya en la votació del setembre? No només sereu la primera dona batllessa de Barcelona sinó la primera batllessa d’una Barcelona dins d’una Catalunya independent. Mantindreu aquesta posició o no, considerant el vostre punt de vista sobre aquest tema?’

Colau: ‘Suposant que sortís el sí a la independència, que no està clar, perquè l’última vegada que va haver eleccions a Catalunya l’independentisme va guanyar una majoria parlamentària però no va guanyar una majoria en vots, i per tant no queda clar si guanyaria la independència. Les posicions són bastant igualades. I depèn molt de quines propostes hi hagi damunt la taula. Però suposant que guanyés la independència en el referèndum, no vol dir que es declarés la independència.’

Informa:VILAWEB.CAT (16-4-2017)