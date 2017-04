TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

Per Ramon Serra, editor

Colau s'ha tret un cop més la careta espanyolista que duu a a sobre. I aquesta vegada ho ha fet a una televisió internacional de gran prestigi. Més o menys ha dit el que ja sabíem, però ara ho ha amanit amb una declaració més clara quan afirma que el triomf del sí en un referèndum no significaria pas la proclamació de la independèrncia. Ah,no! Llavors perquè s'ha de fer el referèndum si en el cas d'una victòria del sí no serviria per a res? Curiosa interpretació de Colau sobre la democràcia.

Els espanyols no ens deixen fer la consulta perquè tenen por de perdre. Així de clar i de senzill. Però l'actitut de la Colau ja surt de mare i es carrega de cap a peus el principi de la democràcia. Anem bé per anar a Sants!

D'altra banda es recolza en una lectura falsa dels resultats de les darreres eleccions a Catalunya. Un error gravíssim que també cometen las major part dels polítics i analistes.Tot va començar minuts després de saber-se'n els resultats quan Antonio Baños va afirmar que no es podia proclamar unilateralment la independència perquè s'havia guanyat en escons i no pas en vots.Mentida podrida. ( Per cert, s'havia dit que es proclamaria la independència segons els escons i no pas segons els vots perquè no havia estat possible un referèndum )

Aquest "mantra" ha estat repetit una i altra vegada fins al punt que gairebé tothom s'ho ha cregut. Si bé és cert que els independentistes pràcticament no arribaren al 48% per cent dels vots no és menys cert que els unionistes no van arribar ni al quaranta per cent. Per tant, caldria insistir en el fet que ni un 40% dels votants no vol quedar-se a Espanya i no pas que un 48% en números rodons vol la independència.

Però és mes, si aquesta votació hagués estat un referèndum només s'hi valen els vots del " sí " i del "no".La resta són nuls. Per tant, els vots d'Unió, Podemos i d'altres partits minoritaris són nuls perquè no se sap si eren a favor o en contra de la independència. Per què aquesta mania d'adjudicar-los als partidaris del "no"?

Per tant, el resultat final en númneros rodons va ser: 55% a favor del "sí" o només un 45% a favor del " no". O sigui que l'independentisme va guanyar de totes totes, excepte per als polítcis i analistes acomplexats com la Colau. A on anirem amb gent com aquesta?

(16-4-2017)