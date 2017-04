TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

El president del PPC, Xavier García Albiol, s'ha mostrat convençut que no hi haurà referèndum per l'autodeterminació a Catalunya. "A Catalunya no es repetirà el 9-N, potser al setembre hi ha urnes a les seus d'ERC, l'ANC o el PDeCAT però no a locals públics i col•legis electorals", ha declarat en una entrevista a l'ACN.

El popular ha dit que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pot fer la convocatòria i ha augurat que faran "algun tipus de gesticulació", que ha assegurat que s'emmarca en una "estratègia de precampanya electoral" per tal de "tensionar". "Però no col·locaran les urnes i són conscients que el referèndum no es farà", ha dit. D'altra banda, ha afirmat que JxSí s'ha convertit en una "olla de grills" i ha recomanat Puigdemont que no busqui "mediadors" pels procés sinó per a les diferències internes de la coalició.

Informa:DIRECTE.CAT (17-4-2017)