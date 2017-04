TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) es troba en un procés de creixement exprés per ser capaç d'assumir totes les funcions pròpies d'una veritable Hisenda catalana sobirana a partir del setembre, si el resultat del referèndum obre la porta a la fase definitiva de la desconnexió i, per tant, aquesta estructura d'estat clau cal que comenci a recaptar tots els impostos abonats al país. Per aquest motiu, la Generalitat preveu facilitar-ne la integració com a interins als prop de 260 treballadors de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat que fins ara s'encarregaven de recaptar l'impost de successions i el de transmissions patrimonials fora de les quatre principals capitals. Malgrat tot, no serà suficient i, per això, té previst obrir el quart trimestre de l'any un procés de selecció per cobrir 24 noves places d'inspectors tributaris i 40 per a gestors tributaris, segons ha sabut NacióDigital.

Aquest és un pas més d'una estratègia basada en l'esgotament del marc autonòmic per aconseguir guanyar el màxim de musculatura abans d'intentar convertir-se en la Hisenda d'una República catalana. L'assumpció de la recaptació en executiva -els impostos impagats en període voluntari-, que fins ara realitzava l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), o de les liquidacions al territori, que té subcontractat fins al setembre als registradors de la propietat, són dues vies per engrandir la plantilla i entrenar-la en noves funcions. De fet, per estar més present al territori, l'ATC ha inaugurat el febrer una cinquena oficina al Barcelonès Nord -fins ara sols en tenia a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona-, en té previst obrir 14 més al juliol i situarà treballadors seus en 13 de les seus d'agències tributàries locals, comarcals o provincials integrades en la xarxa Tributs de Catalunya. En les altres 136 integrades en la plataforma, funcionarà igualment un sistema de finestreta única impositiva.

Aquesta internalització de la gestió, recaptació, liquidació i inspecció completa de tots els impostos propis i cedits, així com el desplegament territorial o una intensificació en les actuacions de lluita contra el frau, és el que justifica aquest augment en la plantilla de l'ATC. De fet, entre el gener de 2015 i el febrer de 2017, el nombre de treballadors ja ha crescut dels 321 als 430. Malgrat tot, l'objectiu és que a finals d'any s'assoleixi la xifra de 800 empleats.

Ja s'estan incorporant extreballadors dels registradors

Aquest salt, però, es pretén aconseguir bàsicament amb la incorporació d'aquells 260 empleats dels registradors de la propietat que el setembre es quedaran sense feina en les seves oficines liquidadores (a banda de la finalització de processos selectius previs pendents de culminar). La Generalitat està impulsant processos de selecció de personal adaptats al seu perfil per garantir que, si ho volen, puguin fer el pas a l'ATC. D'aquesta manera, ells segueixen tenint feina i l'agència tributària incorpora de cop un gruix important de personal ja entrenat en la gestió tributària. De fet, les primeres 16 incorporacions per aquesta via arribaran ja aquest maig. Tot i això, ho hauran de fer com a interins, ja que l'obtenció d'una plaça fixa requeriria la superació d'unes oposicions i, per tant, el procés seria més llarg.

De fet, els plans inicials del secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, passaven per iniciar a principis d'any processos de selecció per incorporar plenament 10 inspectors i 10 gestors tributaris ja a finals d'aquest 2017. Tot i això, les negociacions pressupostàries i els processos burocràtics de la Generalitat han ajornat fins a finals d'any aquesta recerca de nou personal, tot i que, al final, se'n preveu incorporar-ne més, fins a 24 inspectors i 40 gestors, segons fonts del departament d'Economia i Hisenda. Fins i tot, per accelerar aquests processos i adaptar-los als nous escenaris que es puguin obrir els propers mesos, la Generalitat ha encomanat a Centro de Estudios Financieros el desenvolupament dels temaris per a les oposicions a gestor tributari, entre 2017 a 2020, a través d'un contracte de 39.325 euros.

Moltes places desertes

Aquesta fórmula ha de permetre agilitzar els processos, però també fer-los més efectius. I és que la majoria de convocatòries d'oposicions a l'ATC obertes des de l'inici del procés han deixat bona part de les seves places desertes. Així, la convocatòria del 2014 per captar gestors tributaris de l'agència espanyola esperava cobrir 24 places i només en van arribar 11. En la del 2015 per sumar 18 inspectors tributaris, només un va superar les proves, ja que aquestes van incloure preguntes que no estaven en el temari plantejat. Aquell mateix any, es va obrir convocatòria per incorporar 40 gestors, però només 13 van aprovar el curs de formació amb un 6 (la nota mínima, tot i que al final potser s'acabaran acceptant els que van obtenir més d'un 5).

Igualment, a finals del 2015 es va iniciar un altre procés per cobrir 20 places d'inspectors, al qual només quatre han arribat al curs final, que s'havia de resoldre aquestes setmanes. Finalment, una convocatòria iniciada el juny del 2016 per fitxar 40 gestors tributaris va rebre 346 candidats, però tan sols 33 estan preseleccionats per fer el curs selectiu formatiu després de setmana santa i aquells que el superin entraran a l'ATC el juny.

D'aquesta manera, de les 142 places ofertes des del 2014, la Generalitat només ha aconseguit incorporar (o estan en les últimes fases per entrar) 62 gestors o inspectors tributaris. O el que és el mateix, el 56,3% de les places queden desertes. La sort per a l'ATC és que el fitxatge de treballadors de les oficines dels registradors de la propietat és força més automàtic, però igualment l'executiu espera que les oposicions que s'obrin en el quart trimestre, ja amb el sistema més greixat i més candidats presentant-se a cadascuna de les convocatòries, permeti cobrir totes les 64 noves places ofertades.

