TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha parlat de les diferències ideològiques i de model de país entre el partit i la CUP. "Jo hagués preferit uns altres companys de viatge", ha admès Pascal en una entrevista que publicarà aquest dilluns El Punt Avui en la seva edició en paper i digital i que també emetrà íntegrament El Punt Avui TV.

Pel que fa a les divergències amb la CUP, la coordinadora general del PDeCAT indica que no es diu "res de nou". Tot i així ha comentat que "si hem arribat fins aquí és perquè no podem mantenir la situació actual del país", en què l'estat espanyol "lamina" els interessos de Catalunya. "I aquí ens va el benestar dels ciutadans; no és una qüestió de si ens agrada més o ens agrada menys", apunta Pascal. Tot i així, és del parer que "els plantejaments ideològics i de projecte de país de la CUP són més per fer la revolució que no pas per fer la independència". "Doncs són els seus (plantejaments), no són els meus", afegeix, reconeixent que entre les dues formacions hi ha aspectes ideològics i de projecte de país totalment diferents. "A les antípodes", ha indicat Pascal.

Entre aquestes diferències, s'hi troba l'ús del terme "república", mentre que el PDECat aposta més per "estat independent" perquè consideren que és un mot "més inclusiu". "La CUP (com també ERC) fa un plantejament molt més ideològic. Nosaltres estem més per arreplegar la gran majoria, i estem disposats a difuminar més l'aspecte ideològic per fer que més gent se sumi al sí", ha explicat la dirigent de la formació successora de Convergència.

Sobre els casos de corrupció que esquitxen l'antic partit, Pascal ha assegurat ser "molt taxativa". "En una formació com el PDECat li puc garantir que les coses les farem bé", ha assenyalat, reclamant, alhora, respecte per la "presumpció d'innocència" i que no es facin "judicis paral·lels". "Qualsevol pràctica de corrupció ens fa fàstic", ha subratllat. "Però em resisteixo del tot al fet de generar dubte, a no creure en la presumpció d'innocència i no accepto ni judicis paral·lels ni afirmacions gratuïtes", assevera.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (17-4-2017)