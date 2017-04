TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, ha estat entrevistat per Europa Press i ha assegurat que l'Estat necessitarà molta policia, i molts agents dels cossos de seguretat espanyols si vol acabar impedint el referèndum. De fet, ha explicat que si finalment no es fa, no serà culpa de la Generalitat sinó del govern espanyol: "si no el celebrem, l'Estat haurà perdut els papers".

Jordi Cuixart ha manifestat el seu convenciment que l'Estat "no atacarà als seus súbdits" a Catalunya per impedir la celebració del referèndum, i en conseqüència no posarà en risc la cohesió social. Tot i això, ha insistit que confia que el Govern garanteixi la celebració d'un referèndum amb normalitat, "i si no és així, serà perquè l'Estat haurà perdut els papers", en referència a una hipotètica actuació bel·ligerant del govern espanyol.

"Es necessiten molta policia i molts agents i cossos de seguretat de l'Estat per poder impedir una celebració del referèndum a Catalunya", ha recalcat Cuixart, després de destacar la importància que els catalans es mobilitzin al carrer quan sigui necessari, mai de forma violenta, per fer possible que es voti i en defensa de les institucions catalanes.

També no ha dubtat que la comunitat internacional reaccionarà i voldrà garantir que, en cas que hi hagi alguna inestabilitat, s'acabi ràpidament.

Informa:DIRECTE.CAT (17-4-2017)