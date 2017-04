TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, en lloc de desconnectar i passar un dia festiu tranquil·lament, ha escrit aquest matí al seu perfil de Twitter, en un dilluns de Pasqua. I ho ha fet per a carregar contra les interpretacions esbiaixades i malignes de l'unionisme sobre l'enquesta de La Vanguardia. Amb un to contundent ha volgut ensorrar l'argumentari unionista que, amb les xifres a la mà, ja penja d'un fil.



Carles Puigdemont està caracteritzant el seu mandat per deixar-les caure 'tal com raja'. Clar i català, podríem dir. En moments delicats o de dubte, no li ha tremolat el pols alhora d'expressar-se a les xarxes socials. En fer-ho, ha tingut el do de calmar o fer trempar l'independentisme quan ha calgut.

Aquest cop, ni en un dia festiu s'ha pogut aguantar i aquest matí de dilluns de Pasqua ha esclatat amb un tuit exclamant: "En un referèndum per la independència guanyaria clarament el sí. Per això els que diuen que el perdríem no el volen acordar. Queda clar?"

A més, també ha respost un titular del tot intencionat d'un dels diaris que més representa a l'esquerra 'progre' espanyola, el huffingtonpost.es clavant el següent tuit: "Típic titular que si el completes canvia una mica... què tal si al costat del 41,9% que votaria "sí" hi afegissin que el 39,7% votaria "no"?

Informa:DIRECTE.CAT (17-4-2017)

N.de la R.

Puigdemont sempre parla clar i català i en el moment oportú.La guerra psicològica amb Espanya no ha d'acollonar-nos encara que un dels principals enemics és la premsa unionista de Catalunya que tervigersa les enquestes com més l'interessa. I per cert, si tan fotut està l'independentisme per què no autoritzen un referèndum?

Gràcies, president. Celebro que tinguem sempre un bon far davant de totes les agressions i, per què no,de les covardies i traïcions d'aquí.