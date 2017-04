TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha replicat aquest dilluns la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, que havia afirmat en una entrevista a El Punt Avui que hauria "preferit uns altres companys de viatge" i havia carregat contra els anticapitalistes. "Els canvis que estem fent són tan profunds que no ens queda cap alternativa a seguir treballant junts cap a la independència, ja no dic la revolució", ha asseverat la diputada a El matí de Catalunya Ràdio, en referència també al fet que Pascal afirmava que "els plantejaments ideològics de la CUP són més per fer la revolució que no pas per fer la independència".

D'aquesta manera, Boya ha demanat que, si els independentistes no treballen units els propers mesos, la gent hauria de sortir "de nou al carrer per dir-nos el que ens ha de dir". Per tot això, davant dels dubtes que han aflorat en el Govern en relació a les vies per executar els passos concrets cap al referèndum, ha etzibat que "si algú dubta, és el moment de marxar", ja que s'ha demostrat que "no tothom està a l'alçada de les circumstàncies".

I és que, segons la diputada anticapitalista, les declaracions de Pascal se circumscriuen en una "reacció a tot el merder que tenen a casa" del PDECat, atès que sovint "una manera de xutar endavant els problemes que tenen a casa és acusar la CUP de posar pals a les rodes". "La nostra proposta política està a les antípodes l'una de l'altra, és cert, però els dos volem fer el referèndum, guanyar-lo i implementar el resultat, quin sentit té criticar-nos els uns als altres?", s'ha preguntat, i ha demanat acabar amb aquesta dinàmica.

Un error no fixar ja data i pregunta

Sigui com sigui, ha afirmat que existeix un "un diàleg constant per tractar els detalls del procés" amb l'executiu i les altres forces implicades, tot i que ha insistit que "és un error" esperar fins al juny a posar la data i la pregunta, les quals "haurien de ser públiques ja". I és que, segons assegura Boya, "quan hi hagi un imaginari mental, la campanya del sí arrencarà amb tota la contundència, ara hi ha dubtes". Una decisió que no hauria de frenar la feina del Pacte Nacional pel Referèndum, el qual "pot seguir fent actes i recollint signatures".

Igualment, ha admès que li "inquieta" que la consellera de la Presidència, Neus Munté, afirmi que cal pactar la pregunta amb els "comuns". "La pregunta l'hem de negociar entre tots", ha opinat, i ha avisat que la CUP no acceptarà "una pregunta que no sigui clara sobre la independència amb una resposta binària de sí o no". I encara ha insistit: "Una estratègia que ens porti un nou 9-N no l'acceptarem de cap de les maneres, i Ada Colau pot voler anar cap aquí".

En aquest sentit, s'ha referit a l'entrevista feta per l'alcaldessa de Barcelona a Al Jazeera, en què afirma que una victòria del sí al referèndum podria no implicar la declaració de la independència. "Colau no vol aquest referèndum i s'ha posat en evidència. Si guanya el sí, el resultat és vinculant i es declara la independència", ha asseverat Boya.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (17-4-2017)