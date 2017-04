TORNA iCAT A LA FM: QUAN TINDREM UNA EMISSORA DE RÀDIO D'ESPORTS ?

“Si fa un parell d'anys teníem l'aigua fins al coll, avui la situació de les arques de la Generalitat ha millorat i l'aigua ens arriba fins al pit. Això ens dona aire per afrontar el que hagi d'arribar”, li agrada exposar al secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, en les xerrades periòdiques que fa per explicar des de la seva perspectiva el punt en què es troba el procés. I és que la sortida progressiva de la crisi econòmica i la baixada dels tipus d'interès no només permetran destinar 1.355 milions més a polítiques socials en el pressupost d'enguany, sinó que també han reduït la dependència de l'aixeta del ministeri i insuflaran a la hisenda catalana el punt de solidesa necessari perquè, en cas de guanyar el referèndum, afronti amb unes mínimes garanties el paper clau que tindrà en l'eventual salt cap a la independència.

En economia, els discursos són secundaris, i el que compta són els números. I no enganyen. Aquest any la Generalitat ha demanat al fons de liquiditat autonòmic (FLA) un total de 7.345 milions d'euros, dels quals Hisenda ja ha autoritzat els dos primers trimestres, per valor de 3.598. Del total, uns 1.320 són per atendre el 0,6% de límit de dèficit fixat i els 6.025 restants, per cobrir venciments de deute, bàsicament préstecs nacionals a llarg termini, internacionals i les mateixes amortitzacions del FLA d'anys anteriors, que ja s'ha començat a tornar (el primer és del 2012, i es començava a retornar a partir del quart any). Com que el govern va tancar l'any passat, gràcies en part –i paradoxalment– a les condicions de la pròrroga pressupostària, amb un dèficit de tot just el 0,93% –1.968 milions, segons va avançar el ministeri fa uns dies, si bé fins al maig no ho ratificarà–, que sobrepassa en només 23 centèsimes el límit fixat, la necessitat de finançament extraordinari es reduirà a entre uns 450 i 500 milions com a màxim. La xifra de dèficit, així, s'allunya molt, per exemple, dels màxims del 4,48% i del 4,11% marcats el 2010 i el 2011, fet que permet continuar rebaixant fortament la dependència del finançament extern.

La previsió total de demanda al FLA, doncs, se situarà enguany al voltant dels 7.845 milions, 2.250 menys (un 22%) que els 10.091 de l'any passat, que es va tancar amb l'1,93% de dèficit, i gairebé 4.000 menys (un 33%) que els 11.689 del 2015, tancat amb el 2,53%, suma que inclou els 397 milions del fons social, un compartiment del FLA que només va funcionar aquell any.

Factura amb interessos

En paral·lel a la reducció del capital a amortitzar, l'alleujament financer significa la reducció dels interessos que cal pagar a la hisenda estatal a canvi del préstec, que per decisió del ministeri van caure a gairebé zero l'any passat –es van pagar tot just uns 41 milions per mecanismes anteriors al FLA–, però pels quals enguany en principi es preveu que caldrà tornar a pagar uns 384 milions, un import que, afegit als 1.950 que ja s'han abonat per aquest concepte des del 2012 a l'Estat, a finals del 2017 farà pujar a uns 2.330 milions la factura per haver pogut disposar dels fons del FLA.

50.000 milions del FLA

Això sí, com que en gran part els diners rebuts han anat a refinançar altres préstecs privats o creditors internacionals, es dona la paradoxa que, tot i demanar-li menys, el deute de la Generalitat s'ha concentrat més els últims anys en mans de l'Estat, i el seu pes sobre el total no ha parat de pujar, fins al punt que dos de cada tres euros que avui deu la Generalitat els deu a l'administració espanyola. En xifres absolutes: d'un deute viu total del govern català de 75.098 milions a 31 de desembre del 2016, 50.037 (el 66,6%) es deuen a Madrid. Una dependència gran, cert, que tanmateix és una arma de doble tall en cas d'independència, ja que esdevindria un as a la màniga per a Catalunya en la negociació que tard o d'hora s'hauria de produir per repartir actius i passius.

En la mesura que es genera dèficit, de fet, és cert que el deute va augmentant, però el ritme de creixement ha caigut en picat (enguany es preveu que pugi tot just un 1,6%), sobretot en comparació dels primers anys de la dècada, en què es va disparar fins al 38,8% del 2010. Per primera vegada en molts anys, de fet, el 2016 l'economia catalana va créixer més que el dèficit de l'any, i això va fer possible que el pes del deute sobre el PIB es reduís respecte a l'any anterior, del 35,7% al 35,4%.

LES XIFRES

35,4 per cent és el pes del deute sobre el PIB català a finals del 2016. El percentatge va baixar tres dècimes respecte al 2015.

1.519 milions és l'import del pròxim gran venciment de deute que haurà d'afrontar la Generalitat, el juny del 2018.





Les perspectives financeres de la Generalitat no auguren amenaces a curt termini si es mira el calendari de venciments que té pendents. Enguany la suma tot just puja a 190 milions, que en principi cobrirà el FLA, i la tongada següent no arriba fins al juny del 2018, quan cal tornar un paquet de 1.269 milions i un altre de 250. Ja es veurà llavors si encara van al FLA o ja són cosa d'una hisenda independent, que en tot cas no hauria d'afrontar fins al febrer del 2020 el següent gran venciment, per valor de mil milions.

L'última tensió greu de tresoreria data del desembre del 2014, quan va caldre esperar un FLA extraordinari de 3.000 milions per assumir els pagaments més urgents. Des que va accedir a la conselleria d'Economia, Oriol Junqueras ha reclamat amb insistència l'autorització per al pas de crèdits de curt a llarg termini, petició en què estan d'acord el Ministeri d'Economia i les entitats financeres, però que continua bloquejada per Hisenda. En tot cas, fonts del departament asseguren que no té res a veure amb la tresoreria i que respon a un criteri de comoditat en la gestió.

