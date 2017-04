LA POLÍTICA LINGÜÏSTICA: L'ESCAGARRINAMENT DELS POLÍTICS

Per Ramon Serra, editor

Quan es diu que la independència que ens cal és com la de Portugal també hem de referir-nos a la lingüística. A Portugal tothom dóna per bo i normal que l'etiquetatge de tots els productes de consum ha de ser en portuguès. A Cataluna no és possible tenir-ho tot en català, perquè no som un Estat. .Elemental,senyors!

Fins ara algunes empreses, i no pas una gran majoria, fan caritat al català a l'hora de l'etiquetatge.I això passa no solament a la Catalunya espanyola sinó també a Vic on gairebé sempre trobem "longanizas " o "salsichones" al mercat. Un exemple prou evident és Casa Tarradellas que no etiqueta res de res en català i ni tan sols té la pàgina web en la llengua del país. De què serveixen les lleis catalanes que obliguen les empreses a etiquetar "al menys " en català? De res.Unes lleis que són als tribunals espanyols i que lògicament seràn mutilades. M'imagino que amb alegria de la Generalitat que es treurà el mort de sobre i no s'haurà de preocupar de gran cosa més en aquest capítol.

L'exemple de Portugal és ben clar. Sense un Estat no hi ha res a fer, encara que lingüistes de gran prestigi com la Carme Junyent sembla que menyspreïn aquesta circumstància. No,senyors, no: hem de tenir clar que sense un Estat no hi ha res a fer. En el cas català caldrà veure, però, si en el cas de ser independent hi ha voluntat de ser-ho lingüísticament parlant.Ço voldria dir que tothom ha d'etiquetar obligatòriament en català tots els productes bé que no s'impideixi tampoc l'etiquetage en altres llengües. Cal fer igual que la legislació espanyola en el benestès que allà on parla d'espanyol o castellà s'ha de substituir pel català. Així de senzill i així de complicat.

Mentrestant, hem d'anar fent la viu-viu i pidolar a les empreses que compleixen les lleis.On s'ha vist una cosa semblant? La Diputació Quatriprovincial, coneguda oficialment amb el nom de Generalitat, actualment és una befa als sentiments i necessitats del país. Per poques competències i per incompetent.I consti que no em refereixo al govern actual que prou feina té amb dur-nos cap a la independència sinó a les estructures de la Generalitat, que són ben poca coseta,oi?.