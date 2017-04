LA POLÍTICA LINGÜÏSTICA: L'ESCAGARRINAMENT DELS POLÍTICS

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha recordat aquest dimarts que l'opció d'una declaració unilateral d'independència segueix sobre la taula. Ho ha fet interpel·lat per l'economista Xavier Sala i Martín, que ha apostat per declarar la independència l'endemà de la data prevista per fer el referèndum, en cas que l'Estat el freni a la força. "Això està recollit en el programa electoral", ha afirmat Junqueras, que s'ha referit a la "clàusula de desbloqueig" prevista en cas que el govern espanyol faci inviable seguir amb el full de ruta previst.

En concret, el programa de Junts pel Sí preveu: "En el cas que l'estat espanyol, mitjançant decisions polítiques i/o jurídiques, bloquegi l’autogovern de Catalunya, el Govern i el Parlament procediran a la proclamació de la independència i a l'aprovació de la Llei de transitorietat jurídica". Hi ha apel·lat el vicepresident català en un diàleg obert amb Sala i Martín emmarcat en el cicle "Moment Zero", organitzat pel Punt Avui al Centre Cultural el Born.

De la mateixa manera, Junqueras també ha subratllat aquest dimarts la necessitat d'accentuar la coordinació institucional i la mobilització social de cara als mesos previs al referèndum. "Que l'Estat té moltes eines ja en som conscients. La nostra força està en la coordinació de l'actuació institucional i la mobilització social", ha afirmat.

Coordinar les institucions i la mobilització social

Ho ha reclamat el mateix dia que el Govern ha anunciat que farà un acte amb tots els seus membres de compromís amb el referèndum abans de Sant Jordi, tal com Junqueras reclamava des de feia dies. "Allà on trobem una força que l'Estat no té és en la mobilització", ha subratllat, motiu pel qual "totes les potes han de treballar de forma coordinada", en referència al Govern, la majoria parlamentària, el món local, les associacions sobiranistes i la societat, ja que "la mobilització social serà imprescindible per celebrar i guanyar el referèndum".

D'aquesta manera, el número dos del Govern ha subratllat que caldrà una "mobilització social que acompanyi cadascuna de les decisions que es prenguin des del Parlament i el Govern", així com les decisions d'aquestes institucions hauran d'acompanyar, al seu torn, la mobilització social. De fet, ha rebutjat opinar sobre les diferències que han aflorat els darrers dies entre el PDECat i ERC: "No tinc per costum tirar-nos els plats pel cap amb ningú".

Adequar els terminis de decisió a la cohesió del sobiranisme

Per això, preguntat pels terminis amb què es prendran les properes decisions de cara al referèndum -està previst que fins a finals de maig no s'enterri la recerca de la via pactada-, Junqueras ha justificat que encara no es pacti la data i la pregunta per la necessitat de preservar el consens dels agents implicats en el Pacte Nacional pel Referèndum, precisament per mantenir els "màxim nivells d'implicació entre el màxim nombre d'agents possible".

I és que aquesta mobilització i una votació massiva, aconseguida gràcies a un suport molt transversal al referèndum, és el que "contribueix i molt a legitimar aquest procés, a ulls interns o externs". Per tant, si es vol que la votació sigui "vinculant, que tingui unes conseqüències", "l'endemà és molt important" i dependrà del suport social que hagi obtingut. "Tenim pressa, però hem de tenir en compte la feina del Pacte Nacional pel Referèndum, i això no és incompatible", ha insistit.

Un nou relat per difondre l'independentisme

Al seu torn, Sala i Martín ha demanat unitat entre les forces independentistes, ja que "les batalles fan destrempar", i ha exposat que, des de fora, es vol que els catalans puguin votar el seu futur, però preferirien que ho fessin a favor de seguir a Espanya. "[Els espanyols] dominen la premsa, a fora creuen que Espanya és un país normal", ha apuntat, i ha reclamat afinar els arguments pels quals es reclama la independència, atès que "se'n riuen quan parles de dèficit fiscal", ja que entenen que, com a territori ric, pertoca pagar més.

En canvi, ha opinat que és molt més efectiu explicar qüestions com les sentències del Tribunal Constitucional contra la prohibició dels toros o contra la mesures contra la pobresa energètica, o les inhabilitacions d'Artur Mas i els altres membres del Govern que van organitzar el 9-N. "Hem de fer un altre relat, explicar històries de per què som diferents", ha insistit, entre les quals també hi poden haver "components econòmics", com la relació entre les grans empreses i els poders econòmics de Madrid, amb els seus favors creuats.

Finalment, Junqueras i Sala i Martín han defensat que la República catalana serà capaç de pagar les pensions dels jubilats catalans, així com l'economista ha assenyalat que el deute espanyol haurà de pagar-lo Espanya i que, en tot cas, haurà de negociar amb la Generalitat que el nou estat n'assumeixi una part, motiu pel qual els incentius per pactar la separació també existeixen per la seva part. Així mateix, el vicepresident català s'ha mostrat convençut que els "comuns" anirien a votar en un referèndum unilateral, tal com assenyala una enquesta d'ERC publicada per NacióDigital.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (18-4-2017)