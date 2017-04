LA POLÍTICA LINGÜÏSTICA: L'ESCAGARRINAMENT DELS POLÍTICS

En cas que finalment el Govern convoqui un referèndum, aquest se celebri, s'imposi el sí a la independència i, en menor o major celeritat, l'Estat s'avingui a abordar els termes de la desconnexió, un dels elements clau que hi haurà sobre la taula serà la negociació dels actius i passius. En ella s'hi tractarà el repartiment del deute, de les divises del Banc d'Espanya, del fons de reserva de les pensions -si hi queda res-, de les infraestructures i dels edificis i solars ara en mans de l'Estat. Uns béns que, segons els registres de la direcció general de Patrimoni del ministeri d'Hisenda, ascendeixen a 1.080 edificis i parcel·les que, tots junts, sumen 13,8 quilòmetres quadrats i tenen un valor global de 685,4 milions d'euros.

Aquestes són les xifres que detallen diverses respostes parlamentàries del govern espanyol a preguntes del PSOE i el PSC, els diputats al Congrés dels quals van sol·licitar aquesta informació per a cadascuna de les demarcacions. Unes dades a la que ha tingut accés NacióDigital i que ha analitzat en relació als béns situats a les de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Segons detalla l'executiu central, el valor comptable de cadascun és el cost de les adquisicions, a més de les inversions o millores efectuades o les amortitzacions corresponents, quan és el cas. En alguns casos, quan es desconeix aquesta informació, el ministeri d'Hisenda ha adoptat el valor cadastral com a valor comptable, per bé que, en ocasions, aquest procés de quantificació encara no ha acabat i, per tant, la informació lliurada no inclou el valor d'alguns edificis o solars. Així, el valor real és superior a aquests 685,4 milions.

Actius de l'Estat valuosos a Sant Andreu de la Barca

Sigui com sigui, en relació als béns quantificats, la ciutat on n'hi ha amb un valor global més elevat és, com era previsible, Barcelona (327,8 milions), seguida de Tarragona (74,8 milions) i de Girona (35,1 milions). L'altra capital, però, se situa en cinquena posició, ja que, abans que Lleida (29 milions), se situa Sant Andreu de la Barca (29,4 milions), bàsicament pels diversos espais de la Guàrdia Civil que hi ha. I per darrera, Manresa (16,7 milions) -amb una caserna de la Guàrdia Civil i un espai sindical i del servei d'ocupació- i Les Masies de Roda (7,7 milions) -on hi ha el parador de Vic-.

ELS 10 MUNICIPIS ON L'ESTAT TÉ IMMOBLES PER MÉS VALOR



(en milions d'euros)

On hi ha més béns de l'Estat és Riba-Roja d'Ebre (3,2 quilòmetres quadrats), Tortosa (1,9), Ascó (0,8) i Garcia (0,7). Majoritàriament, però, no es tracta d'edificis, sinó de parcel·les o espais amb matolls o algun tipus d'arbre, en general amb escàs valor econòmic. De fet, on hi ha més béns de l'Estat registrats és a Tortosa, amb 127 immobles, seguit de Sarrià de Ter (69) i Alcanar (61). A Benifallet, amb 44, n'hi ha un més que a Barcelona, mentre que a Godall se'n troben 39 tot i ser un poble de 639 habitants. En tot cas, quasi en tots els casos es tracta de terrenys sense edificar.

Així, l'edifici amb un major valor són els 36.605,5 metres quadrats d'equipaments policials a Barcelona (53,1 milions), seguit pel solar per a la biblioteca pública de l'Estat a Barcelona (32,7 milions), un solar de 17.210,8 metres quadrats amb destinació de comandament de la Guàrdia Civil a Tarragona (30,4 milions), i l'aquarterament de la Policia Nacional a la Verneda (29,9 milions). En tot cas, també destaquen la biblioteca pública de l'Estat a Girona (17,5 milions), el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (11,6 milions), la seu complementària de l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona (11,6 milions), l'administració de Duanes a Barcelona (6 milions), o els Paradors Nacionals de Turisme de Tortosa (5,1 milions) i de Viella (4,9 milions).

El cost de les delegacions del govern espanyol

Quant a les delegacions del govern espanyol, l'edifici de la de Barcelona té un valor de 10,5 milions d'euros, a banda dels 4,3 milions que costen espais accessoris a aquesta o els 1,1 milions de la residència oficial del delegat, ara Enric Millo. Els espais de la subdelegació del govern a Tarragona valen 8 milions, la subdelegació a Lleida 3,8 milions. A la de Girona, l'espai principal es troba en règim de lloguer i tan sols disposa de propis per valor de 294.866,7 euros.

Pel que fa a funcionalitats concretes, la Guàrdia Civil disposa de 92 edificis a Catalunya, els quals costen en total uns 212,1 milions, un 31% del valor total. Els 35 edificis de la Policia Nacional costarien 128,3 milions -junt els de la Guàrdia Civil, sumen la meitat del valor total dels béns de l'Estat-, els 35 de la Hisenda espanyola uns 81,8 milions, i els 85 edificis cedits com a patrimoni sindical tenen un valor total de 40,5 milions.

Malgrat tot, aquest llistat no inclou les infraestructures de l'Estat a Catalunya -com les carreteres o les estacions i vies de tren-, així com tampoc els béns de determinats organismes públics autònoms o amb una gestió descentralitzada. És el cas dels espais de l'exèrcit espanyol, els quals sumen 1,1 quilòmetres quadrats a Catalunya -la immensa majoria, a les comarques gironines-, tal com ja va publicar NacióDigital.

El total d'actius de l'Estat assoliria uns 20.000 milions

De fet, el valor del conjunt d'actius propietat de l'Estat o del seu sector públic a Catalunya equivaldria a uns 20.000 milions d'euros, segons un informe de la Fundació BBVA que detalla que aquí s'hi trobarien menys del 15% del total d'actius. Pel que fa concretament als edificis, aquest estudi apunta que tan sols es trobarien en terreny català poc més del 2,66% del total de l'Estat, els quals representarien prop de l'1% dels seus metres quadrats totals. La immensa majoria, com és de suposar, es troben a Madrid.

Així mateix, la sectorial d'Arquitectura, Edificació i Territori per la Independència de l'ANC va impulsar en el seu moment un mapa interactiu i col·laboratiu per identificar tots els actius de l'Estat a Catalunya, el qual es pot consultar de forma desagregada per tipologia d'usos i per municipis i comarques. Malgrat tot, a diferència de la informació detallada ara pel govern espanyol, la informació inclosa no concreta el valor de cadascun dels béns.

Uns béns que passarien directament a l'estat català

Sigui com sigui, la titularitat d'aquests edificis no hauria de ser un element de negociació complicat. Segons l'informe sobre el repartiment d'actius i passius del Consell Assessor per a la Transició Nacional, "en principi, tots els béns públics situats en el territori secessionat passen a l'estat successor, de forma directa i sense contraprestacions, tal com estableix l'article 2.2.a de la Convenció de Viena de 1983". "Tot i que la Convenció no ho especifica, això inclou tota mena d'actius i béns d'estat com edificis, serveis i corporacions públics", afegeix.

NacióDigital ha creat un llistat únic i sencer amb tots els béns immobles de l'Estat a Catalunya per facilitar la seva consulta. Es pot fer a partir d'aquesta taula adjunta o descarregar-se el document en OpenOffice aquí per treballar-hi.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (18-4-2017)