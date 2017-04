LA POLÍTICA LINGÜÏSTICA: L'ESCAGARRINAMENT DELS POLÍTICS

David Bonvehí ha canviat d'opinió després de reflexionar amb familiars i amics i no portarà a la fiscalia la gravació publicada la setmana passada per Eldiario.es en la qual apuntava la possibilitat que el PDECat presentés un candidat autonomista en cas de "fracàs" del procés sobiranista. En una entrevista a RAC1, el coordinador d'organització del Partit Demòcrata ha explicat que renuncia a la via judicial, però ha demanat a ERC que adopti "responsabilitats polítiques" amb els dos regidors de Manresa que presumptament van gravar la conversa del 31 de març en un restaurant de la ciutat.

"La veritat és que aquests dies he estat pensant molt jo mateix i amb la família, amics i també amb companys de partit, i ara he arribat a la conclusió que he decidit no anar a la Fiscalia", ha expressat. Ara bé, ha reiterat que no vol deixar que el cas es tanqui en fals. "M'agradaria arribar al final, però sense arribar als jutjats ni a la Fiscalia", ha subratllat. Per això ha reclamat a ERC que prengui mesures.

Per a Bonvehí, "el més greu" de la gravació és que "es gravi una persona sense saber-ho i que es treguin de context unes frases per menysprear una persona". "Continuo sense entendre per què s'ha fet, ha afegit. El coordinador d'organització del PDECat no té cap dubte que la gravació la van fer Mireia Estefanell i Pere Culell, regidora i exregidor de l'Ajuntament de Manresa, que van dinar al mateix restaurant que Bonvehí. "Ens van venir a saludar, però a mi em semblava que estaven a una certa distància i no ens escoltaven. Si no, no hauríem parlat com parlàvem", ha reconegut.

El dirigent del PDECat ha lamentat el "llarg silenci" d'aquestes dues persones, malgrat que en l'àudio se sentissin les seves veus. "El mateix Joan Tardà va dir que eren ells, els que parlaven a la gravació", ha recordat.

Malgrat que se l'hagi gravat en una reunió interna del partit, Bonvehí ha recalcat que ell continuarà expressant-se "amb la transparència i la claredat" amb la qual diu que s'expressa habitualment, però no ho tornarà a fer en un lloc públic: "Haurem de fer una reflexió interna i mantenir aquestes reunions en locals del partit".

Va pensar a deixar la política

"Sí, he pensat a apartar-me de la política i plegar", ha respost Bonvehí quan li han demanat directament per aquesta possibilitat. "Quan una persona és tan atacada i es dubta tant del seu independentisme, reflexiones i penses en moltes coses", ha indicat. En la seva opinió, és "il·lògic i increïble" que algú pugui pensar que ell i la nova generació del PDECat no estan compromesos amb la independència de Catalunya.

Bonvehí ha fet seves les paraules que va expressar la setmana passada el conseller de Cultura, Santi Vila, i ha afirmat durant l'entrevista que "l'autonomisme ha mort". Ara bé, en la línia del que expressava en la conversa publicada per Eldiario.es, ha assenyalat que el procés sobiranista podria "fracassar", en cas que el Govern no pogués organitzar el referèndum d'autodeterminació. "No és la meva opció ni per a la qual treballo", ha subratllat.

En la conversa del 31 de març, el coordinador d'organització del PDECat apuntava que, en cas que el procés acabés sent un "desastre", s'haurien d'adaptar a la tessitura i, en unes hipotètiques eleccions autonòmiques, presentar un candidat "autonomista".

L'alcalde de Manresa cessa una regidora de govern d'ERC per les gravacions de Bonvehí

Valentí Junyent ha retirat les competències que tenia fins ara la regidora republicana Mireia Estefanell perquè li "ha perdut la confiança" després que s'apunti a ella com una de les que hauria gravat la conversa del número dos del PDECat

Després que sortís a la llum la gravació de la conversa del número dos del PDECat, David Bonvehí, l'alcalde de Manresa Valentí Junyent ha retirat les competències a la regidora republicana Mireia Estefanell, una de les dues persones que haurien fet l'enregistrament. De fet, és una de les veus que se sent a la gravació que es va fer pública la setmana passada. Fins ara, Estefanell era primera tinent d'alcalde, regidora de Dinamització Econòmica i de Participació i cap d'Àrea de Promoció de la Ciutat.

La raó que ha donat Junyent és que ha perdut la confiança amb la regidora republicana a causa dels "fets relacionats amb el cas de les gravacions" a Bonvehí. Al consistori manresà, governen CDC i ERC conjuntament i l'alcalde ha manifestat que, tot i això, "la voluntat del grup municipal de CDC és mantenir el govern de coalició amb ERC", perquè ha funcionat "de manera positiva des del febrer de 2016".

Ara, les competències de la regidora les assumirà temporalment l'alcalde, a l'espera que siguin redistribuïdes entre la resta de regidors del govern, segons ha explicat el consistori en una nota de premsa.

La decisió de Junyent arriba just el dia que el mateix Bonvehí ha anunciat que finalment no portarà les gravacions davant la Fiscalia, després que la setmana passada hagués anunciat que ho faria. El coordinador d'organització del Partit Demòcrata ha dit que renuncia a la via judicial, però ha demanat a ERC que adopti "responsabilitats polítiques" amb els dos regidors de Manresa que presumptament van gravar la conversa. L'alcalde, de CDC, s'ha avançat i aquest mateix dimarts ha cessat la regidora republicana de les seves funcions.

Informa:ARA.CAT (18-4-2017)