EL MÍTING DE LA " GUSANA " DÍAZ

JOAN IGNASI ELENA COORDINADOR DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

El president Puigdemont va justificar al darrer ple que no havia arribat el moment de fixar data i pregunta del referèndum perquè el Pacte Nacional encara tenia camí a recórrer.

Quin és aquest camí a recórrer?

El recorregut del Pacte és el que han decidit els propis membres, des del govern fins a grups polítics, entitats i societat civil. El que tenim és un repte: fer realitat el que vol una majoria de catalans, decidir el nostre futur col·lectiu a través d'un referèndum. I, a més a més, explicar a Catalunya, Espanya i al món que això no és una cosa de quatre sinó una voluntat molt transversal del poble de Catalunya. També volem aclarir algunes explícites confusions amb què es vol fer incórrer a l'opinió pública per part dels contraris al referèndum: una pretesa il·legalitat, no certa, i que això és un referèndum d'independentistes quan és dels que tenen una posició, dels que en tenen una altra i dels que encara no han decidit. No afecta només un govern i determinats partits perquè hi ha els sindicats i la majoria de patronals i entitats del país. És un clam de la majoria de ciutadans, siguin o no independentistes.

Xavier Miró

Hi ha un límit? Què justifica aquesta previsió de més temps?

Al si del Pacte s'ha decidit un calendari proper, centrat fonamentalment en el dia de Sant Jordi i en la setmana fins al Primer de Maig, així com en l'organització d'un acte a mitjan maig en què explicarem la feina feta. Posteriorment el Pacte decidirà quin és el seu futur. El camí està molt fixat per part de tots els membres del pacte, que tenen mirades molt diferents sobre el procés, però que tenen molt clar l'objectiu comú.

Què faran per Sant Jordi i el Primer de Maig?

Aprofitant que els ciutadans són al carrer, recollirem signatures de suport també presencialment encara que es pot fer digitalment. Amb la participació de les entitats i de molts voluntaris. Volem tenir més de 1.000 punts de recollida de signatures arreu del país a través de més de 2.000 voluntaris i les entitats que ho desitgin també tindran formularis de recollida als seus estands. Volem que el Pacte sigui molt present al carrer per la diada. Tenim més de 2.000 voluntaris però en volem més, en necessitem més. Això ho allargarem més dies i tindrem també punts de recollida durant les manifestacions del Primer de Maig amb la col·laboració dels sindicats.

Us heu proposat un llindar de signatures a assolir?

Pluralitat

No volem marcar-nos un objectiu perquè l'important és saber quin és el resultat del Pacte i fer-ho públic. Et limita i et condiciona fixar-te una quantitat. La pluralitat del Pacte, el posicionament d'entitats, les enquestes, expressen de formes diverses aquest sentiment majoritari. Les enquestes privades més recents o la del CEO expliciten clarament que, fins i tot els partits que no són partidaris del referèndum, tenen els seus votants que sí que ho són majoritàriament. Fins i tot en el cas de Ciutadans.

La CUP ha criticat que no es fixi data fins al juny. Afirmen que era l'abril el termini pactat.

Des del moment que es va constituir el Pacte tothom sabia que hi ha posicions diferents. Precisament es va voler posar en comú allò que ens uneix, la defensa del referèndum. En el marc del Pacte, la generositat i lleialtat de tots els actors ha estat absoluta.

A vostè no li consta que fos l'abril el termini pactat?

Nosaltres no entrem en l'espai de partits i grups parlamentaris. No entrem a debatre sobre preguntes i dates perquè això correspon als representants públics.

Vostè és de l'opinió del president que s'ha d'estar obert a pactar el referèndum el dia abans i més enllà?

Tots els espais polítics han dit que, en la mesura que hi hagi voluntat d'acord, és la millor de les opcions. Tots desitjaríem el model d'altres països en què això es viu amb naturalitat, sense estridències ni escarafalls com els que fa el govern espanyol. Nosaltres defensem el referèndum per resoldre el conflicte polític i no anem més enllà d'això.

Ciutadans exigeix la retirada de la campanya a favor del referèndum als transports de TMB.

La campanya posa negre sobre blanc un manifest que ha rebut el suport d'una munió d'entitats extraordinària. Es pot estar d'acord o en contra però el normal és que un pugui difondre allò que creu a través dels mecanismes legals com qualsevol altra entitat. Res més a dir.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (20-4-2017)