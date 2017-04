EL MÍTING DE LA " GUSANA " DÍAZ

Avui comença amb optimisme la 52a Fira del Llibre de València, que estarà oberta fins al primer de maig, als Jardins de Vivers. L’any passat s’hi van facturar 850.000 euros, amb 500.000 visitants i enguany l’organització vol continuar consolidant-la. Manuel Romero, secretari de la Fundació pel Llibre i la Lectura (Full), diu que un dels principals objectius ha estat fer-hi créixer la presència d’escriptors i planificar més actes per aconseguir més difusió de la literatura. Entre les activitats programades, s’hi destaquen els homenatges a Blasco Ibáñez , a Joan Fuster i a Carles Cano. El pregó pel llibre i la lectura anirà a càrrec de Carme Miquel.

Carles Cano, amb una llarga trajectòria d’autor infantil i juvenil serà l’escriptor homenatjat d’enguany. Ha dedicat la vida al món dels xiquets, com a escriptor, com a rondallaire i com a docent i per això demana que es fomenti la lectura entre els més menuts: ‘Si ens ho prenem seriosament podem guanyar lectors infantils. Que els mestres conten a l’escola, que lligen a l’escola, que es preparen, que en les facultats de Magisteri hi haja una assignatura obligatòria de literatura infantil potent, que el nostre govern aposte per un pla de lectura potent i esmerce diners a portar els autors a les escoles.’ Insisteix molt en la responsabilitat dels docents i dels pares: ‘Que els mestres s’impliquen de veritat en la lectura, que facen treballs creatius amb els xiquets, que no avorrisquen la lectura, que no els demanen després un examen de no sé què, que d’alguna manera allò siga una cosa lúdica. Que això arribe a les cases també, als pares. Que els pares prenguen consciència que la pedra angular sobre la qual es basa l’educació és la lectura. Que els nens coneguen les biblioteques, que compren llibres, que tinguen la seua biblioteca particular des de menuts. Si no fem tot això, malament podrem continuar vivint uns i altres d’açò i malament ens anirà.’

L’homenatge anirà a càrrec d’Emili Piera i Fernando Delgado. A més, Carles Cano presentarà a la fira els seus llibres La volta al món en 8 contes, El desbaratat conte dels fesols màgics i l’àlbum il·lustrat On són les claus?. També serà protagonista d’una sessió de rondallaire, d’una ‘Roda de contes’ i del recital poètic ‘Tast de poesia’.

Una oportunitat de revisar Blasco Ibáñez

L’Any Blasco Ibáñez és una oportunitat de revisar i acostar-se a l’obra de l’escriptor. Durant la fira hi haurà un debat titulat ‘Les obres de Blasco Ibáñez, ara en valencià’, amb la participació de Francesc Bayarri, traductor de La barraca; Eva Biot, traductora d’Entre tarongers, i José Camarillas, traductor de Contes valencians. També es farà una taula rodona amb el títol ‘Blasco Ibáñez i la València del seu temps’, en què participaran Javier Varela Tortajada, Javier Paniagua i Vicente Muñoz Puelles.

L’obra d’aquest escriptor, periodista, polític i cineasta també serà present en nombroses activitats infantils. A més, la comissió commemorativa de l’Any Blasco Ibáñez li retrà homenatge amb una exposició que aplega frases cèlebres de les seves obres més importants, en què va retratar al detall la vida valenciana de final del XIX.

Divulgació i aprofundiment en l’obra de Joan Fuster



Així mateix, amb motiu del 25è aniversari de la mort de Joan Fuster es presentaran diversos llibres que volen ser eines per a divulgar i aprofundir la seva obra. Es farà la presentació de Fuster per a ociosos, una antologia de textos fusterians a càrrec del periodista i escriptor Xavier Aliaga, editada per Sembra Llibres. A més, Publicacions de la Universitat de València presentarà El dit sobre el mapa, de Daniel P. Grau, que examina les aportacions fusterianes a la descripció del territori; D’Ors a Fuster, de Gonçal López-Pampló; i Joan Fuster i la ironia, de Pere Ballart, Jordi Malé, Marcel Ortín, Ximo Espinós i Gonçal López-Pampló.

També es presentarà el llibre Escrits contra el silenci, amb la participació de Toni Mollà, autor; Manolo Gil, editor de Vincle; i els periodistes J. J. Pérez Benlloch i Manuel S. Jardí.

La fira per als menuts



La fira és una oportunitat única d’acostar el llibre al món dels xiquets. Per això s’han programat 106 tallers i 76 activitats infantils, algunes obertes al públic i algunes adreçades a escoles, en què es calcula que hi participaran uns 4.500 xiquets. La fira té el compromís de fomentar la lectura en llengua catalana entre els infants per aconseguir que la facin servir en el futur. ‘Els organitzadors tenen una vinculació amb la llengua indiscutible –diu Romero–. És una gran satisfacció veure com els qui vénen a la fira amb els seus fills havien vingut a les matinals amb l’escola.’

Segons Romero, el canvi de govern de la Generalitat ha portat un clima favorable tant per al món de la cultura i del llibre, com per a la difusió i promoció de la llengua catalana. ‘Ens trobem en un moment de canvi, en què el llibre i la cultura tenen un paper més important, amb un govern que ha mostrat una evident preocupació per l’estat de la llengua.’ Tot i l’augment de les subvencions al món de la cultura, Romero diu que les inversions no són les que el sector desitjaria, a causa de l’infrafinançament de l’administració valenciana per part de l’estat espanyol.

Es calcula que el cost global de la fira serà de 350.000 euros, un 16,6 % més que l’any passat (300.000 euros), aportats directament pel Gremi de Llibrers de València (220.000), Full (60.000), la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana (32.000) i les llibreries, editorials i entitats organitzadores d’activitats (38.000, aproximadament). Els organitzadors de la fira –el gremi, amb la col·laboració de Full– financen les aportacions amb fons propis, subvencions institucionals (de la Generalitat, la Diputació de València i l’Ajuntament de València) i aportacions de patrocinadors i col·laboradors privats. A més, el certamen compta amb la col·laboració del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, Caixa Popular, Obra Social de La Caixa, l’Associació d’Editors del País Valencià (AEPV) i l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV).

