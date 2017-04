EL MÍTING DE LA " GUSANA " DÍAZ

El Partit Popular Català ha presentat aquest dijous la seva nova campanya a Catalunya marcada per l'eslògan “La Catalunya valenta”. Segons el president dels populars catalans, Xavier Garcia Albiol, aquest és un lema “breu, comprensible i representatiu per aquella part de la societat catalana que no és independentista, i que aposta per la llibertat i la democràcia”. Segons Albiol, el que es pretén amb aquesta nova campanya és que tots els catalans es puguin sentir representats, sobretot els que "estàn patint l’asfixia del Govern de Catalunya". A més, el president del PP Català ha explicat que la campanya estarà dirigida a "aquells que apostem per la democràcia i la llibertat, i en la convivència de ser catalans i espanyols" argumentant que cada vegada "sóm més i millors els que advoquem pel respecte, la legalitat, i la pluralitat”.

Es tracta d'una campanya on s'organitzaran més de 96 actes a peu de carrer, i que s'iniciarà formalment el dia 6 d'abril, tot i que ja tindrà "presència visual durant el dia de Sant Jordi" i on es "donarà la cara per a tots els catalans que apostem per a la legalitat i la democràcia". Segons Albiol, la campanya pretén "representar el sentiment de tots aquells catalans que són oblidats pel Govern perquè no són independentistes". "En aquest moment amb una gran intensitat política a Catalunya, si hi ha un partit que està disposat a sortir dels despatxos i anar al carrer, aquests som nosaltres" ha explicat.

Segons el president dels populars catalans, els catalans que no aposten per la independència "estan fent un acte de valentia, ja que tenen davant un Govern que pretén espantar i coaccionar a qui no vol la independència". Fent referència a la Catalunya interior i als catalans unionistes, Albiol ha declarat que aquestes persones es veuen amb l'obligació de no manifestar les seves opinions polítiques, per tal de no patir "pressions socials".

"Volem representar el que de veritat preocupa als catalans a través d'una campanya seriosa i potent per als que estem farts de la independència", ha assenyalat Albiol. El president del PPC ha recalcat, a més, que el discurs independentista sempre ha apostat per "tocar la fibra", ja que els seus arguments econòmics i polítics respecte a la independència no se sustenten. "Nosaltres hem de tocar la fibra des de la sinceritat i des de la concòrdia, des d'allò que ens uneix com a catalans o espanyols. Fins ara no hem aprofundit prou en els elements emocionals, i ara ho farem", ha insistit.

En referència a l'acte de compromís amb el referèndum, Albiol ha considerat que "és més del mateix" i que la societat catalana cada vegada confia menys en els seus polítics. Respecte a la declaració del vicepresident Junqueras, el president del PPC ha considerat que "amb amenaces no ens espantarà", i que la campanya és la resposta al xantatge i les amenaces independentistes una campanya "una campanya per als que estem farts del procés".

Sobre la detenció de l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, Albiol ha explicat que el que ha passat és fruit d'una denúncia del partit popular, en concret de la Presidenta de la Comunitat de Madrid", però que sobretot s'ha de tenir "respecte per les decisions judicials" i si algú ha fet alguna cosa, haurà de complir les seves responsabilitats.

Informa:ELMON.CAT (20-4-2017)