EL MÍTING DE LA " GUSANA " DÍAZ

De les eleccions avançades al Regne Unit del 8 de juny en pot sortir una Theresa May més enfortida, amb més suport parlamentari i més legitimada per a negociar un Brexit dur. Però això, quina repercussió pot tenir en el procés català, ara que falten tan sols cinc mesos per al referèndum del setembre? En parlem amb el delegat de la Generalitat al Regne Unit, Sergi Marcén, que preveu que May tindrà una majoria absoluta més forta que no pas ara.

—Quin efecte pot acabar tenint per al procés català que hi hagi una Theresa May amb el Brexit?

—Per a Europa l’efecte serà el mateix, perquè es tracta més d’un problema intern que no de relació amb Europa: ella vol fer el seu Brexit. I per al procés català tindrem la mateixa situació: nosaltres expliquem que volem fer un referèndum, i continuarem defensant el mateix discurs, és a dir, que defensem la democràcia, i no una posició d’independència o de no-independència. Sí que hi haurà un altre efecte, que serà la dissolució del parlament el dia 3. I quedarà tot congelat fins al 8 de juny, inclosa l’activitat de l’All Party Group de Catalunya que es va crear. No hi haurà actuacions dins el grup de treball.

—Què se’n farà, d’aquest grup de suport a Catalunya si hi ha un nou parlament britànic?

—Amb la dissolució del parlament, l’activitat del grup restarà congelada un temps. Però el grup continuarà. En cas que, després de les eleccions, un diputat plegués, s’hauria de substituir per un altre. Pot passar que algun nou diputat elegit que ara no hi és decideixi que també en vol formar part. I dins el grup també hi ha alguns ‘lords’, que tenen un títol perpetu.

—Aquest grup té previst de venir a Catalunya al setembre…

—Sí, tenen previst de venir o bé per la Diada o pel referèndum. Els membres d’aquest grup són bastant potents, i tenen força possibilitats de ser escollits de nou en cadascuna de les seves circumscripcions. Segons les enquestes, l’SNP, per exemple, pot tornar a obtenir entre 54 i 56 diputats.

—L’SNP té una fita a assolir gairebé insuperable, amb la representació que tenia fins ara

—Sí, és molt difícil que la superi. Sturgeon ja ha dit clarament que mantindria la mateixa línia que fins ara. El govern que surti del nou parlament britànic sabrà que haurà d’encarar el segon referèndum d’independència d’Escòcia.

—Fins ara May diu que ni parlar-ne, del segon referèndum escocès. Una May més forta després del 8 de juny pot arribar a impedir-lo?

—Ho descarto. Perquè fa poques setmanes May va dir que no faria eleccions fins el 2020, i ara diu que seran el 8 de juny. I hi ha un mandat democràtic del parlament escocès, i això ho respecten. Estic segur que els escocesos acabaran votant.

—Quin efecte pot tenir el segon referèndum escocès en el procés català?

—Són dos processos diferents. Són processos democràtics que s’han trobat i que acabaran realitzant-se tots dos. Simplement perquè hi ha un mandat democràtic que ho reclama. Hi ha un parlament elegit pels ciutadans, que han demanat de fer un referèndum. Aquest és el punt en comú que tenen; i que poden ser dos nous estats europeus que poden ajudar a canviar Europa. És una oportunitat per a Europa que hi pugui haver dos estats nous que puguin ajudar a millorar aquesta Europa.

—El fet que el referèndum català es faci sense acord amb l’estat espanyol, a diferència de l’escocès, fa arrufar el nas al Regne Unit?

—Aquí s’arrufa el nas no pas quan els catalans volen fer el referèndum, sinó quan no el poden fer. És això que no entenen. I per això es va crear el grup parlamentari a Westminster; el fet que hi hagi una demanda ciutadana amb la qual s’ha aconseguit una majoria al parlament català i hi hagi un govern amb la idea decidida de fer el referèndum s’entén perfectament. En canvi, no s’entén que Madrid no segui a negociar els termes d’aquest referèndum.

—El Regne Unit pot acabar reconeixent el resultat d’un referèndum a Catalunya fet sense acord amb l’estat?

—Això no ho puc respondre jo. Si els catalans acabem decidint de ser un estat, estic segur que no solament el Regne Unit sinó molts països acabaran reconeixent Catalunya com a estat.

La diplomàcia espanyola

—Us trobeu amb una batalla pel relat amb la diplomàcia espanyola?

—Cadascú de nosaltres defensa la seva posició. I quan hi ha una diferència de posicions l’única manera de dirimir-les és votant. I volem tenir l’oportunitat de fer-ho. Això ho entenen a tots els països democràtics, i naturalment al Regne Unit.

—Us heu trobat amb entrebancs o pressions de la diplomàcia espanyola a Londres?

—La meva relació amb la diplomàcia espanyola és excel·lent. Quan vaig a un acte puc explicar què pensem des del govern de Catalunya i quina és la nostra acció de govern, no únicament des de l’àmbit polític, sinó també l’econòmic, el social i el cultural. I m’he pogut expressar amb tranquil·litat. Si mai han fet cap moviment contrari a alguna actuació nostra no ho hem vist. Treballem amb molta claredat i no he tingut cap enfrontament amb la diplomàcia espanyola. Potser en uns altres països sí que pot passar això. Però al Regne Unit és molt difícil, perquè és una democràcia molt consolidada, i qualsevol influència en el terreny parlamentari é molt malvista. Una altra cosa és que en l’àmbit executiu no hem tingut la possibilitat d’establir contacte directe amb el govern britànic. Cosa que és normal. Una altra cosa és el poder legislatiu… Poden estar més tranquils perquè els estats s’entenen amb estats, és allò que s’ha fet sempre. En l’àmbit parlamentari sí que se senten més lliures de defensar les causes que consideren més justes.

—Heu mirat d’establir contacte amb el govern britànic per explicar-vos?

—No hem volgut forçar aquesta màquina.

—Però heu fet una temptativa inicial?

—D’ençà que jo sóc aquí, al setembre, no.

—Em semblava que volíeu dir que hi havia hagut consignes entre el govern espanyol i el britànic perquè no us rebessin.

—Tampoc no ho hem demanat. Però entenc que entre els governs s’ajudin. No solament aquí.

—Quan es pronunciarà el govern britànic sobre procés català?

—El dia que Catalunya sigui independent.

—O el dia que voti en referèndum?

—Jo crec que el dia que sigui independent. El dia que Catalunya sigui un estat, aleshores s’hi pronunciarà. Fins aleshores, no. No ho veurem. Però sí que veurem membres del partit que dóna suport al govern com fan costat a l’autodeterminació de Catalunya.

