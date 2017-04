EL MÍTING DE LA " GUSANA " DÍAZ

La direcció de 8tv, el canal televisiu privat del Grup Godó, ha decidit precipitar la sortida de la seva estrella Josep Cuní i no esperar fins a acabar la temporada a mitjans de juliol. Així doncs, les relacions entre la propietat i el seu presentador, que va ser oficialment acomiadat mitjançant un burofax els últims dies de l’any passat, són molt tibants.

La intenció del Grup Godó es que Cuní deixi de sortir per antena com molt tard a final del mes de juny, sense descartar que no sigui més aviat, pels volts de Sant Joan. Tot i que han circulat diverses hipòtesis sobre el futur professional de Cuní, ara per ara el presentador no té res lligat per a la temporada que ve.

Entre les diferents possibilitats que el popular periodista ha explorat com a alternatives per continuar en antena en un moment en què l’audiencia li és molt fidel, se citen les de TV3 i TVE, que de moment no estan tancades. No es descarta tampoc que Cuní decideixi agafar-se un any sabàtic i supervisar la gestió de la seva productora Broadcaster, dirigida per la seva filla, Noemí Cuní.

Quin programa substituirà '8 al dia'?

8tv vol un programa nou, fresc, adaptant el format radiofònic que ha fet líder Rac1, a la pantalla. Combinant entreteniment i informatius, busquen un registre masculí i femení més jove. De fet, el conseller delegat del Grup Godó, Carlos Godó, feia temps que volia prescindir de Cuní, amb qui les relacions eren molt dolentes.

Amb aquest model al cap, la cadena ha sondejat diverses vegades Xavi Coral, primera preferència del grup de comunicació, en veure’l com un referent consolidat. De fet, ja va tenir una oferta en ferm la passada tardor, quan se li va demanar si volia presentar el programa a partir de principis de l’any passat i es contemplava una rescissió precipitada del contracte de Coral a TV3. El periodista de la televisió pública és l’actual corresponsal a Brussel·les i fins la temporada passada estava al capdavant del programa Divendres. El comunicador hauria refusat una vegada i una altra l'oferta de 8tv, tot i que comportava millors condicions econòmiques.

Davant la negativa, han començat a sonar diversos noms. El primer, Daniel Domenjó, ex-director del programa La Rambla de BTV, que s’hauria ofert indirectament a 8tv. La cadena també s’hauria fixat en Cristina Puig (actualment cap de comunicació de RBA i col·laboradora del programa No ho sé de Rac1), així com en altres perfils que avui dia també treballen a la cadena radiofònica del grup.

Informa:ELNACIONAL.CAT (21-4-2017)