EL MÍTING DE LA " GUSANA " DÍAZ

El Govern en bloc s'ha compromès per escrit a “organitzar, convocar i celebrar” el referèndum així com aplicar-ne el resultat. En un acte al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, així com els consellers i un centenar d'alts càrrecs han signat un document per demostrar de manera simbòlica el seu compromís amb el referèndum. Puigdemont ha destacat que el seu Govern referma “solemnement” la seva determinació amb el referèndum davant “les amenaces i els intents de la limitació de la capacitat de l'autogovern”. Per la seva banda, Junqueras ha posat en valor la coordinació dels diferents agents per fer possible el referèndum assegurant que en aquesta coordinació hi ha “la força necessària i imprescindible” per fer real el compromís i ha parlat de “conjurar-se” pel referèndum.

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, amb la resta de membres del govern i alts càrrecs han formalitzat d'aquesta manera el seu compromís amb el referèndum. En un acte solemne al Palau de la Generalitat, han signat un document polític que els relligarà amb la convocatòria, en una exhibició d'unitat que arriba després de les tensions internes de les darreres setmanes entre els membres del PDeCAT i ERC

L'escenificació ha començat amb la lectura del text signat per Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i ha aplegat també els secretaris generals, els secretaris sectorials i els directors generals dels departaments, entronca amb la determinació governamental que la convocatòria de la votació es faci de manera col·legiada, una opció que ha abanderat Junqueras, l'arquitecte del referèndum al costat del conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, i que estendria els riscos penals de la votació a tots els membres del Consell Executiu. En una carta als treballadors públics amb motiu de Sant Jordi, Puigdemont garantia als funcionaris que el procés es farà de manera “seriosa i responsable”.

Signatura conjunta

La signatura d'aquest document polític s'ha fet al Pati dels Tarongers. Han estat el mateix Puigdemont i Junqueras els que han acordat els detalls de l'acte, que compromet l'executiu públicament al marge del front parlamentari, que ja va consagrar la convocatòria del referèndum en les resolucions aprovades en el debat de política general tot i que la de la votació unilateral, avalada per JxSí i la CUP, va ser anul·lada posteriorment pel Tribunal Constitucional. Segons fonts del govern, Puigdemont i Junqueras van tancar el format i continguts de la cita d'aquest matí en la seva reunió setmanal, dimarts passat.

Sense efectes jurídics

El text que han subscrit aquest matí, que políticament vincula tots els membres del govern amb la convocatòria i en dificulta possibles marxes enrere, no tindrà efectes jurídics que puguin ser impugnables pel govern espanyol al Tribunal Constitucional. Sobre el govern també pesa ara l'estreta vigilància de la fiscalia i la Guàrdia Civi l. La de Catalunya va obrir diligències sobre els preparatius del referèndum , pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics, arran de la campanya del departament de Romeva per afavorir les inscripcions al registre de catalans residents a l'exterior, on apareixia el mapa de Catalunya amb la pregunta “Sí o no?” En aquest context, Puigdemont va voler transmetre ahir un “missatge de confiança i tranquil·litat” als funcionaris, insistint que el procés es farà “a la manera catalana, de manera democràtica, seriosa, responsable i en positiu”.

El president de la Generalitat constatava en la carta que “Catalunya viu un moment polític intens, no absent d'incerteses però alhora generador d'esperança i il·lusió”. El de la protecció dels funcionaris és, precisament, un dels punts clau del referèndum que JxSí i la CUP s'han conjurat a cobrir en la llei de transitorietat jurídica. Mentrestant, els alts càrrecs que estan per sobre deixaran clar avui que són en l'engranatge institucional imprescindible per a l'organització de la votació, promesa per al setembre que ve a tot estirar.

L'escenificació governamental arriba després de la crisi oberta per la gravació i la filtració d'un dinar del coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, amb membres del partit al Bages, les acusacions dels exconvergents cap a ERC i l'intent de traslladar el conflicte del nivell nacional a l'Ajuntament de Manresa. Aquest va ser el colofó de l'aflorament de tensions internes reiterades entre els dos membres de la coalició de JxSí davant dels riscos penals i incerteses amb què conviu el procés. Tot i que l'acte de compromís amb el referèndum estava coent-se internament des de feia setmanes, la fotografia d'avui també segellarà públicament la prioritat de l'objectiu final sobre les diferències entre tots dos partits. “Si alguna cosa uneix els ciutadans de Catalunya és la voluntat de votar; el 80% diuen que volen votar per poder decidir el seu futur de forma col·lectiva, per tant és necessari que hi hagi coordinació de tots els nivells institucionals, entre el govern, la majoria parlamentària, els grups parlamentaris que estan compromesos amb el referèndum i el món municipal”, va defensar ahir Junqueras.

