EL MÍTING DE LA " GUSANA " DÍAZ

Plataforma per la Llengua, l'entitat més activa i amb més massa social en defensa del català, també celebrarà Sant Jordi, però ho farà aquest dissabte, dia 22. L'associació ha convocat l'acte que porta per títol “Connecta't a la nova República” i que a partir de dos quarts de set animarà la tarda barcelonina a l'entorn del passeig Lluís Companys (al costat de l'Arc de Triomf).

El cor de l'acte, amanit amb música dels Pirat's Sound Sistema, dels Ai Ai Ai i dels combatius Brams, és la reclamació de la construcció d'una República catalana que sigui inclusiva, i que respecti per tant totes les llengües, però que defensi com a pal de paller i eina d'integració la llengua catalana. Tot el contrari del que s'ha fet a Espanya, on històricament la diversitat lingüística ha estat anorreada per imposar una llengua única i homogeneïtzadora, el castellà.

L'acte, doncs, és de caire reivindicatiu, a banda de tenir un component lúdic. Tindrà com a símbol un endoll gegant com a representació de la defensa de la voluntat de la majoria de la població catalana de desconnectar amb Espanya. Tota una provocació tenint en compte que al passeig hi ha la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

A les nou i deu minuts del vespre la música deixarà pas a un acte de mitja hora -que El Punt Avui us oferirà en streaming mitjançant el canal de la Plataforma a Youtube- on participaran persones de diverses cultures que viuen a Catalunya i amb els quals es treballa per fer servir el català com a llengua d'integració, per bé que respectant les diversitats lingüístiques dels parlants d'altres països, que s'entén com una riquesa. Com a portaveu dels nouvinguts s'adreçarà als congregats al passeig el portaveu de la comunitat Sikh de Catalunya, que va ser guardonat amb el IV Premi Martí Gasull i Roig.

Tota la informació sobre l'esdeveniment la podreu seguir en el nostre digital però també a través del web www.connectat.cat i de les xarxes socials mitjançant l'etiqueta #ConnectatalaRepública.

Durant l'acte, que té el suport de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, els membres del Pacte Nacional pel Referèndum recolliran signatures en favor de la celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Al llarg de l'esplanada (que tradicionalment acull l'11 de setembre la Mostra d'Entitats dels Països Catalans) també hi haurà espai per a divuit entitats que treballen per a la cohesió social, cívica i cultural dels nouvinguts . Hi haurà un espai on s'oferirà menjar tradicional i productes de diverses cultures d'arreu del món instal·lades a Catalunya.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-4-2017)