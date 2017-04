EL MÍTING DE LA " GUSANA " DÍAZ

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que ell, com a independentista, estaria disposat a quedar-se en una Espanya de la qual no se sentís expulsat, que no li demanés que deixés de ser català per ser espanyol, que reconegués la identitat nacional de Catalunya; en definitiva, “una Espanya que no existeix”. Així ho sosté en una entrevista amb el director d'El Punt Avui, Xevi Xirgo, que demà publicarà aquest diari i que s'emetrà en la versió digital i també per El Punt Avui TV, en aquest darrer mitjà en dues sessions, a dos quarts de dues de la tarda i a les nou de la nit.

En l'apartat de preguntes afegides de convidats, Puigdemont també respon al líder abertzale Arnaldo Otegi que, sense unitat de les diverses forces polítiques i socials, el procés independentista no seria possible ni podria arribar a bon port: “És una gran prova, un gran plebiscit que vam començar a guanyar quan vam anar junts. Per això ho podem fer. Sense unitat seria impossible que haguéssim ni tan sols gosat iniciar-lo.”

En l'entrevista, el president reivindica el gest d'unitat d'ahir dels dos socis de govern després de les tensions entre el PDeCAT i ERC per les filtracions de les paraules de David Bonvehí, de qui Puigdemont defensa el dret a la privacitat de la conversa, i no dubta a afegir que, si des del PDeCAT s'han donat explicacions, “potser caldria que algú altre s'expliqués”, en referència al paper d'ERC. Durant la conversa, Puigdemont reflexiona sobre els cinc requeriments que ja ha rebut del Tribunal Constitucional, sobre les condemnes penals a què s'enfronta el govern si fa efectiu el referèndum prohibit pel govern espanyol o sobre el paper de les entitats sobiranistes i els ciutadans arran dels passos futurs que faran el govern i el Parlament. Puigdemont aborda l'escenari que es generaria si l'Estat fes impossible el referèndum, i respecte d'un hipotètic gest de diàleg polític del govern de Rajoy reivindica que Tarradellas i Suárez van ser conscients que havien de fer un gest d'“alta política” durant la Transició. En l'entrevista també es parla de les investigacions per corrupció que afecten l'antiga CDC i el PP, i del cas Pujol. El president reivindica la participació dels Mossos en els òrgans internacionals de seguretat. També aborda les relacions amb el País Basc i el País Valencià.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-4-2107)