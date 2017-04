EL MÍTING DE LA " GUSANA " DÍAZ

Els partits polítics catalans han mantingut sovint el pacte tàcit que Sant Jordi és una festa ciutadana que no s'ha de polititzar. Però la temptació és forta i la irrupció del procés sobiranista actua com a excusa perfecta. L'episodi d'ahir, a les envistes de la Diada, ho demostra. La Cambra del Llibre havia convocat un acte de suport a la declaració de la festa del llibre i de la rosa com a patrimoni immaterial de la humanitat de la Unesco. Era el primer acte públic per tirar endavant aquesta iniciativa, que capitaneja l'ens que agrupa els editors, els llibreters, les arts gràfiques i els distribuïdors. Però la polèmica es va encendre quan es va saber la participació de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, en aquest acte.

La candidatura a la Unesco l'ha de presentar, en darrer terme, l'executiu espanyol, i per això la Cambra del Llibre havia sol·licitat la presència d'algú del Ministeri de Cultura (sembla que del secretari d'estat de Cultura, Fernando Benzo, que és amb qui ha mantingut els contactes). Àvid d'aprofitar totes les escenes públiques per fer-se visible a Catalunya i marcar perfil davant del sobiranisme, l'executiu de Rajoy va respondre que hi enviaria la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la cara visible d'allò que el PP va vendre com una “operació diàleg” per aturar el referèndum i l'independentisme.

La decisió d'enviar la mà dreta de Rajoy en un acte de perfil cultural (candidatures similars d'altres punts del país no han tingut les atencions d'un alt rang del govern) va provocar malestar i sorpresa, en l'executiu de Puigdemont i en algunes de les entitats integrades dins la Cambra del Llibre. La inclusió de Sáenz de Santamaría, que es va fer pública el dia abans –els organitzadors implicats la van saber uns pocs dies abans– relegava a un rang inferior el conseller de Cultura, Santi Vila. Per això, ahir al migdia, unes hores abans de l'acte, el govern català va decidir enviar-hi el seu vicepresident, Oriol Junqueras. Fonts del govern assenyalen que sense el procés sobiranista no hi hauria aquestes maniobres de Madrid.

Tot plegat va provocar que l'acte tingués més presència política de la que hauria estat imaginable d'inici, com ara la líder de C's (Inés Arrimadas) o diversos diputats al Parlament. En el seu parlament, just abans del de Sáenz de Santamaría i després del del tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Collboni, Junqueras va defensar que “els valors que expressa Sant Jordi, els llibres i les roses són d'amor a la cultura i a la llibertat”. “Tots entendreu que faci referència a un acte que fem aquest matí, a la Generalitat”, on el govern va recalcar el “compromís amb la llibertat, la democràcia, el referèndum i la voluntat d'escoltar tothom”. “Els valors que expressem poden ser compartits per tothom”, va etzibar. Prèviament, i parlant com a historiador, va oferir una explicació sobre el paper històric de la figura de Sant Jordi, que fins i tot va fer somriure Sáenz de Santamaría.

Quan va ser la seva hora, la vicepresidenta només va fer una referència a les paraules de Junqueras, i va ser després d'esmentar un autor predilecte, Miguel Delibes: “A Castella, vicepresident, el dia 23 també celebrem la llibertat.” Va destinar tot el discurs a cantar les excel·lències de Barcelona com a capital del llibre i l'edició espanyoles, i a lloar un “ecosistema cultural d'avantguarda”. Això sí, l'única referència a la literatura en català va ser per mencionar Jaume Vallcorba. Tota la resta –segells, premis, escriptors...– van ser només de literatura en castellà. També va anunciar mesures per al sector editorial, com un nou pla de foment de la lectura.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-4-2017)

