QUE NO ENS ENGANYIN: UN 55% VA VOTAR PER LA INDEPENDÈNCIA EN LES PASSADES ELECCIONS

"I ara els Mossos?"

Xevi Xirgo

“No afluixis, conseller Jané, que el que està fent l’Estat és una vergonya

Una vergonya. És una vergonya que l’Estat faci el que ha fet amb la convocatòria de Mossos. És una vergonya que ara, com a represàlia per l’anunci de la data i la pregunta del referèndum (ells diran el que voldran, però les casualitats no existeixen), Hisenda intenti impedir la nova convocatòria de Mossos anunciada pel conseller Jané. Jané, no afluixis. La convocatòria estava prevista en el pressupost de la Generalitat i ningú dubta (increïblement en aquest cas no ho dubta ni el govern català ni l’espanyol) que calen més efectius dels Mossos per garantir una seguretat que és cada cop més complexa.

És una vergonya, deia, que ara l’Estat digui que, de les cinc-centes places de Mossos que es volien convocar, en realitat només se’n poden convocar cinquanta. Jo crec que ens prenen el pèl. El conseller Jané fa mesos i mesos que demana la convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya, petició a la qual s’ha afegit repetidament també el president Puigdemont, i el govern espanyol no els ha fet mai ni cas. I ara van i diuen que la convocatòria hauria d’haver comptat amb el vistiplau de la Junta de Seguretat i que, com que els Mossos els paga l’Estat amb una transferència, només se’n poden convocar cinquanta places. Però, que es pensen que som estúpids? Que es pensen que no ho sabem, que la transferència no ens caldria si ens administréssim nosaltres? És una vergonya, aquest cas, que espero que es resolgui, perquè no només juguen a fer política, a fer política barroera, que és la que sap fer el PP, sinó que juguen amb la nostra seguretat.

Fa anys que hi ha consens en el fet que als Mossos els caldrien més agents. I fa set anys que no hi ha cap convocatòria. I l’Estat, que hi hauria de ser per ajudar, ja ho veuen, es dedica no només a posar traves sinó a torpedinar iniciatives com la del conseller Jané. Com poden jugar amb la nostra seguretat només per raons polítiques? Com poden boicotejar la convocatòria? Com poden ajornar mesos i mesos la reunió de la Junta de Seguretat? Una vergonya. Aneu, senyors meus aspirants a Mossos, que per a una convocatòria de cinc-cents agents en deveu ser uns quants milers els que ja us estàveu preparant, a reclamar a la taquilla de l’Estat. D’aquest estat que tant ens estima.

Informa:DIRECTE.CAT (17-6-2017)