QUE NO ENS ENGANYIN: UN 55% VA VOTAR PER LA INDEPENDÈNCIA EN LES PASSADES ELECCIONS

Tots els actors involucrats en el procés català coincideixen en un punt: l’èxit del referèndum de l’1 d’octubre anunciat pel Govern dependrà, un cop s’asseguri la seva realització efectiva, de la participació. Doncs bé, segons una enquesta de l’Institut Opinòmetre feta per al diari ARA, els catalans es mostren majoritàriament disposats a participar-hi tot i ser molt conscients de l’oposició del govern espanyol. Entre els que diuen que aniran a votar segur (54,9%) i els que ho faran possiblement (9,3%) sumen un 64,2%, un percentatge que se situa en la mitjana de la participació en les eleccions catalanes. El primer objectiu de l’executiu, doncs -aconseguir una participació homologable-, sembla acomplert.

El segon missatge potent de l’enquesta és que els entrevistats, tant els que diuen que aniran a votar com els que no, han pogut respondre per primer cop a la pregunta que el divendres 9 de juny va fer pública el president de la Generalitat, Carles Puigdemont: “Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?” I aquí el 'sí 's’imposa al 'no', tot i que per un marge estret de 3,4 punts: un 42,3% afirmen que votarien que ' sí' i un 38,9% s’inclinarien pel 'no'. Un significatiu 6% es decantaria pel vot en blanc, un 9,1% reconeix que encara no ho té decidit i un 3,1% no contesta.

Si creuem el resultat de les dues preguntes es poden treure diverses conclusions: la primera és que, tot i els continus missatges del govern espanyol en el sentit que no deixarà fer el referèndum, la votació de l’1 d’octubre és una possibilitat molt real per a una majoria de votants, que manifesta una elevada predisposició a participar-hi i a més té molt clar el sentit del seu vot. Això és així perquè el percentatge d’indecisos s’ha anat estretint fins a situar-se en una franja del 10%. Cinc anys de procés sobiranista han anat calant en l’opinió pública, que ha tingut temps de sobres per madurar una decisió.

¿Com s’explica aquesta expectativa de participació l’1-O i la victòria del 'sí' a la pregunta del referèndum? El motiu de fons és que el consens de la societat catalana a favor de resoldre el contenciós català a través d’un referèndum és molt elevat. Un 58,3% hi està totalment d’acord i un 10,2 més aviat d’acord: en total, un 68,5%. En canvi, en contra només s’hi pronuncia un 26,5%.

Mobilització del 'no'

Però si baixem al detall cal assenyalar una diferència clau amb el 9-N: en aquesta ocasió hi ha una significativa bossa de votants del 'no' que té ganes d’expressar la seva opinió: un 34,7% dels contraris a la independència afirmen que aniran a votar. Amb el cens de votants a la mà, això vol dir uns 750.000 vots, un salt quantitatiu respecte als 100.000 nos del 9-N. A hores d’ara, només la meitat dels votants del no assegura que no anirà a votar en cap cas.

Per electorats, els més decidits a participar són els votants dels partits independentistes ( ERC, PDECat i CUP, amb percentatges del 90%), però és molt significatiu que un 56% dels electors del PSC i un 72% dels comuns mostrin la seva disposició a participar en el referèndum que Puigdemont té previst convocar per a l’1-O. Un gens menyspreable 18% dels electors de Cs i un 11% dels del PP també responen que hi aniran.

Els comuns se senten cridats a votar

L’altra incògnita era quin efecte tindria una pregunta que inclou el concepte 'república': els resultats indiquen un avantatge per al 'sí' de 3,4 punts (superior al marge d’error de l’enquesta). Aquest avantatge se sustenta en diversos factors, com ara la fidelitat del bloc independentista, però també en el suport de votants d’opcions no explícitament favorables a l’estat propi (però potser sí a la república), com ara els comuns. Un 34,5% dels que senten simpatia pels comuns i el 17% dels socialistes diuen que hi votarien a favor.

Una altra de les claus és la preponderància del 'sí' entre els més joves i en els nuclis de menys de 10.000 habitants. En la franja d’entre 18 i 34 anys la diferència és de 10 punts a favor de la independència. Per contra, el no s’imposa entre les dones per un 40,6% a 39%.



El resultat del referèndum

Aquestes dades signifiquen que la victòria en el referèndum seria ajustada? Ni de bon tros. La hipòtesi que dibuixa l’enquesta és la d’una participació massiva dels votants del 'sí' i una divisió entre els del 'no', de manera que, si només comptem els que diuen que aniran a votar, el 'sí' s’enfilaria fins al 67%, mentre que el 'no' es quedaria en un 19%. La resta seria vot en blanc o no sap/no contesta.

Aquesta és la fotografia a 105 dies del referèndum. Si res no canvia, la victòria del 'sí' sembla assegurada. Només una participació massiva del 'no' podria equilibrar les coses i deixaria obert el resultat. Però aquesta no sembla que sigui, ara per ara, l’estratègia dels partits unionistes ni del govern de Rajoy.

FITXA TÈCNICA

Univers

Població resident a Catalunya de més de 18 anys

Mostra

1.000 individus. Mostra estratificada per mida de municipi amb quotes creuades de sexe i edat

Metodologia

CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

Error mostral

+/- 3,01%

Nivell de confiança

95% (P=Q=50%)

Realització de l'enquesta

Dies 12, 13, 14 i 15 de juny

Treball de camp

Institut Opinòmetre

Informa:ARA.CAT (18-6-2017)