QUE NO ENS ENGANYIN: UN 55% VA VOTAR PER LA INDEPENDÈNCIA EN LES PASSADES ELECCIONS

"Els comuns se senten cridats a votar "

La majoria rebutgen la independència però no assumiran el veto de l’Estat a la consulta

ALEIX MOLDES





Sumar els comuns al referèndum és un dels principals objectius que s’ha marcat el Govern abans de l’1 d’octubre. Demà el president, Carles Puigdemont, es reuneix amb el coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, amb el convenciment que els votants de la confluència d’esquerres tenen majoritàriament previst participar en la consulta. Segons els resultats de l’enquesta de l’Ara, un 55% dels ciutadans que se senten identificats amb els comuns “segur” que votaran i un 17% ho faran “possiblement”. És a dir, el 72% tenen previst participar en la consulta encara que no hagi sigut acordada amb l’Estat. Només els que s’identifiquen amb ERC (98%), el PDECat (97%) i la CUP (94%) diuen que aniran a votar majoritàriament.

A l’altra banda, gairebé un 13% dels que s’identifiquen amb els comuns ja tenen decidit que l’1 d’octubre es quedaran a casa i un altre 13% encara no saben què farà. I com es posicionen davant la pregunta del referèndum? El grup majoritari prefereix optar pel no, que s’enfila fins al 41% i supera en més de sis punts el sí, que no arriba al 35%. Ara bé, entre els que es quedaran a casa la majoria són partidaris del no i, si només tenim en compte els que tenen previst passar pels col·legis electorals el pròxim 1 d’octubre, el resultat es capgira. Un 43% dels comuns que votaran diuen que ho faran pel sí i un 35% pel no.

Una altra dada rellevant és el nombre d’indecisos (12%) i també el de persones que han decidit votar en blanc (12%). No hi ha cap partit que n’acumuli tants entre els seus votants com els comuns. També resulta curiós comprovar que, si en lloc d’agafar com a referència l’afinitat amb el partit escollim el record de vot del 27-S, l’avantatge del no entre els que van votar Catalunya Sí que es Pot s’amplia a gairebé 20 punts, el 48% contra el 29%.

Poc interès en l’acord amb l’Estat

Gairebé 4 de cada 10 votants dels comuns volen votar per “fer sentir la seva veu”; un 20% no necessiten motius perquè els convencin d’anar a votar, i només un 19% prioritzen que el referèndum tingui caràcter vinculant. Els que anteposen que la consulta sigui, sobretot, pactada amb l’Estat encara són menys: només arriben al 14%. Catalunya en Comú s’ha donat fins al 8 de juliol per decidir quina serà la seva posició definitiva sobre el referèndum, però, sense pacte amb l’Estat, els seus dirigents consideren que difícilment podrà ser vinculant. Podem ja ha decidit avalar el que consideren un “nou 9-N” i fonts dels comuns consultades per l’Ara apunten que prendran la mateixa decisió. No giraran l’esquena al procés participatiu, però no l’entomaran com si es tractés d’un referèndum amb totes les garanties.

En tot cas, va ser Catalunya Sí que es Pot la que es va desmarcar més clarament del plebiscit que el Govern pretenia impulsar amb les eleccions del 27 de setembre del 2015 i la que sempre ha reivindicat que cal un referèndum per resoldre la situació política a Catalunya. No és estrany, doncs, que els seus votants també s’identifiquin amb aquesta afirmació. Un 86% creuen que es necessita un referèndum per resoldre el conflicte. Gairebé el 100% dels votants d’ERC, la CUP i el PDECat opinen igual i, fins i tot, és una posició compartida pel 64% dels votants socialistes.

Informa:ARA.CAT (18-6-2017)