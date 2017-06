QUE NO ENS ENGANYIN: UN 55% VA VOTAR PER LA INDEPENDÈNCIA EN LES PASSADES ELECCIONS

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dedicat una part important del seu discurs aquest diumenge a parlar sobre la qüestió catalana. El líder socialista ha assegurat que "Espanya estima Catalunya", argumentant-ho amb què "Espanya no és ni Rajoy ni el PP. Espanya no és immobilista, Espanya no és insolidària, Espanya no és anticatalana. Espanya és plural i diversa, Espanya és progressista i Espanya és solidària". Sánchez ha apostat un cop més per "la reforma constitucional" com "la sortida lògica i racional". El líder del PSOE creu que "no podrem trobar solucions ni des de l'intent de trencar la unitat territorial ni des del neocentralisme d'un país que continua sense admetre la diversitat territorial".

Per parlar de Catalunya, Sánchez ha citat a Miquel Iceta i Gregorio Peces Barba, un dels pares de la Constitució. Del líder del PSC ha dit que "estic a favor d'Espanya i el catalanisme com el defensa Miquel Iceta: com un sentiment cívic, transversal, d'amor per la terra, la llengua i la cultura". De Peces Barba n'ha recuperat la idea que "Espanya és una nació de nacions amb una única sobirania, la de tots els espanyols". Tanmateix, defensa que "aquest Estat 40 anys després exigeix reformar-se, culminar el seu ésser federal i perfeccionar el reconeixement del seu caràcter plurinacional". El secretari general del PSOE ha recordat també que "som un país resistent, que no es fractura quan des de l'entrada en vigor de la nostra Constitució es reconeix el dret a l'autogovern dels seus pobles. Aquí estem 40 anys després, poden ser andalusos i espanyols, gallecs i espanyols, catalans i espanyols".

Sánchez es referma en la idea que "som un país amb un sol Estat i amb una única sobirania, la del conjunt dels espanyols" motiu pel qual assegura "no donem suport al referèndum independentista". Lamenta que "hi ha dos governs, a Madrid i a Barcelona, que no volen iniciar cap diàleg" i opina que "viuen millor en el conflicte". Pedro Sánchez ha recordat que "després del pacte constitucional, és el catalanisme, avui menyspreat per l'independentisme, el que ha fet possible que Catalunya compti amb el nivell d'autogovern més ampli i ambiciós de la seva història" i apunta que "des de sempre, els èxits del catalanisme han estat els èxits de la democràcia espanyola".

El secretari general socialista subscriu que "davant del fatalisme, nosaltres diem prou a aquesta regressió política que malmet la nostra convivència, que amaga assumptes centrals en el debat públic per als ciutadans del carrer com és l'ocupació digne, els serveis públics, el futur dels joves, el dur present de milions de persones i la lluita contra la corrupció". Una corrupció, segons Sánchez, que fa que "els dos governs s'envoltin amb la bandera". El líder del PSOE també ha criticat "el fals argument que utilitza l'independentisme" utilitzant "el pacte constitucional de 1978, majoritàriament recolzat pel poble català" considerant-ho "un engany històric".

Creació d'espai de debat per fer fora el PP

El nou secretari general del PSOE, que avui ha estat ratificat juntament amb la seva nova executiva pel 39è congrés del PSOE, ha anunciat la creació d'un espai de debat al Congrés dels Diputats on, juntament amb les "forces del canvi" s'explorin totes les vies per fer fora el govern del Partit Popular del govern espanyol. Segons Sánchez "en els mesos que queden de legislatura farem oposició d'Estat" i amenaça a Mariano Rajoy que "ens tindrà enfront". Diu, el nou líder del PSOE que "perquè som aliats de l'Estat, farem oposició a aquest govern" que amb duresa, el secretari general socialista ha dit que "corromp tot el que toca, començant per la Constitució". El cap de files del PSOE recorda que "amb diàleg podrem revertir junts les polítiques retrògrades i de dretes del PP".

Pedro Sánchez ha allargat la mà als partits de l'oposició al Congrés afirmant que "estem oberts al diàleg amb la resta de forces del canvi, respectant l'autonomia política de cada formació". Des dels partits catalans, el portaveu del PDECat Carles Campuzano considera, en declaracions a El Món, que "tot espai de debat és bo" però s'espera a decidir si el partit liderat per Marta Pascal hi participarà a "quan ens ho expliquin".

Informa:ELMON.CAT ( 18-6-2017)